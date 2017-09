Rostkowo: pielgrzymka dzieci i młodzieży do miejsc kultu św. Stanisława Kostki

Około 8,5 tysiąca dzieci i młodzieży z diecezji płockiej i diecezji sąsiednich 16 września wzięło udział w 35. Pielgrzymce Dzieci i Młodzieży do Przasnysza i Rostkowa – miejsc związanych ze św. Stanisławem Kostką. Odbywała się ona pod hasłem „I poszli za NIM”. Eucharystiom dla obu grup przewodniczył biskup pomocniczy diecezji płockiej Mirosław Milewski. Wspólnej modlitwie towarzyszyły relikwie Świętego z Rostkowa.

Biskup Mirosław Milewski przewodniczył obu pielgrzymkowym Eucharystiom podczas pielgrzymki: z udziałem dzieci oraz młodzieży. Podziękował młodym pielgrzymom – czcicielom św. Stanisława Kostki za świadectwo wiary i „budującą postawę”. Wyraził też radość z widoku młodego, „pięknego” Kościoła, zgromadzonego w Rostkowie.

Ponadto szczególne słowa podziękowań skierował do opiekunów pielgrzymów: księży, katechetów, sióstr zakonnych: „Bądźcie zawsze blisko młodych ludzi, towarzyszcie im w ich dorastaniu i kroczeniu drogami wiary” – zwrócił się do nich.

Wrześniowa pielgrzymka z okazji wspomnienia św. Stanisława Kostki odbyła się w dwóch grupach. Dzieci spotkały się w Przasnyszu przed kościołem farnym, wzięły udział w zawiązaniu wspólnoty, które poprowadził zespół muzyczny z parafii Grudusk. Potem w 20 grupach pieszo wyruszyły do Rostkowa – miejsca urodzin Świętego.

Po pokonaniu 6 km, dotarły do miejsca urodzin św. Stanisława Kostki. Przy sanktuarium diecezjalnym pod Jego wezwaniem przeszły przez Bramę św. Stanisława Kostki i wzięły udział w Eucharystii. Kazanie wygłosił ks. Wojciech Kruszewski, wikariusz parafii św. Stanisława BM w Mławie. Życzył dzieciom, aby dążyli do świętości, przyjaźniąc się z Jezusem. Zachęcił też słuchaczy, by wzorowali się na św. Stanisławie, kochając innych i starając się być odważnymi.

Z kolei młodzież spotkała się przy sanktuarium św. Stanisława Kostki w Rostkowie. Wyjątkiem były grupy z Ciechanowa, Przasnysza i Nowego Dworu Mazowieckiego, które do Rostkowa dotarły pieszo. Młodzież wzięła udział w programie ewangelizacyjnym „Hyde Park Młodych”, a później w Eucharystii.

Kazanie do młodych wygłosił salezjanin ks. Przemysława „Kawa” Kawecki z Czerwińska. Zwrócił się do nich, aby wyznacznikami ich chrześcijańskiego życia, były: odwaga, świętość i młodość. Przybliżył też sylwetki „Poznańskiej Piątki”, czyli pięciu salezjanów, którzy ponieśli śmierć męczeńską z rąk Niemców w czasie II wojny światowej. Zwrócił uwagę na ich głęboką relację z Panem Bogiem, dzięki czemu szli na śmierć ze spokojem ducha, pewni osiągnięcia pełni z Bogiem.

Spotkanie młodzieży zakończył wieczorny koncert zespołu „Rock and Fire”.

Wspólnej modlitwie dzieci i młodzieży towarzyszyły relikwie Świętego z Rostkowa.

W pielgrzymce do Przasnysza i Rostkowa, poza pątnikami z diecezji płockiej, uczestniczyły także dzieci i młodzież z diecezji łomżyńskiej, łowickiej, warszawskiej, warszawsko-praskiej i radomskiej. Towarzyszyli im księża, siostry zakonne, katecheci świeccy, dekanalni duszpasterze młodzieży, klerycy seminarium.

Szacuje się, że w pielgrzymce wzięło udział około 8,5 tysiąca osób, w tym 5,5 tysiąca dzieci i 3 tysiące młodzieży. Każdy z młodych pątników otrzymał breloczek z małymi stópkami i hasłem „Wstań. Idź”.

Za organizację pielgrzymki odpowiadał wydział duszpasterski Kurii Diecezjalnej w Płocku, wsparło go Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży. Nad bezpieczeństwem młodych pątników czuwały służby porządkowe.

***

Św. Stanisław Kostka urodził się 28 października 1550 r. w Rostkowie koło Przasnysza w diecezji płockiej, został ochrzczony w kościele św. Wojciecha w Przasnyszu; zmarł 15 sierpnia 1568 r. w Rzymie. Jest m.in. patronem Polski, diecezji płockiej, ministrantów oraz dzieci i młodzieży. Był synem kasztelana zakroczymskiego. W wieku 14 lat razem ze starszym bratem Pawłem został wysłany do szkół jezuickich w Wiedniu, gdzie połączył naukę z życiem religijnym. W grudniu 1565 r. ciężko zachorował. W nocy miał wizję, w której św. Barbara z dwoma aniołami przyniosła mu Komunię św. Miał też drugą wizję, w której Matka Boża z Dzieciątkiem Jezus pochyla się nad nim i składa mu w ramiona Dzieciątko. Rano wstał zupełnie zdrowy.

Stanisław pragnął wstąpić do zakonu jezuitów, ale nie uzyskał zezwolenia rodziców. W sierpniu 1567 r. pieszo, w przebraniu, uciekł z Wiednia. W pogoń za nim ruszył jego brat Paweł. Stanisław dotarł do Dillingen w Bawarii (około 650 km) i zgłosił się do świętego Piotra Kanizjusza. Ten wysłał go do Rzymu, gdzie święty Franciszek Borgiasz przyjął go 28 października 1567 r. do nowicjatu. Mając 18 lat złożył śluby zakonne. 10 sierpnia 1568 r. nagle zachorował na malarię i zmarł 15 sierpnia 1568 r. w Rzymie. Na jego pogrzeb przybyły tłumy. Od 1983 roku z Przasnysza do Rostkowa wyrusza doroczna pielgrzymka dzieci i młodzieży.