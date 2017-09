Różaniec Do Granic: dzieci będą się modlić na Westerplatte

7 października br. (święto Matki Bożej Różańcowej), podczas wydarzenia Różaniec Do Granic, cała Polska wzdłuż granic zostanie otoczona modlitwą różańcową. Archidiecezja Gdańska zorganizuje też Różaniec Do Granic dla dzieci. Najmłodsi z różańcami w dłoniach staną do modlitwy wzdłuż granicy na Westerplatte.

– Bardzo chcieliśmy wziąć udział w tym wydarzeniu całą rodziną, a ponieważ mamy dwójkę małych dzieci trochę trudne by było uczestnictwo z nimi w całym programie, stąd pomysł na zorganizowanie wersji skróconej dla dzieci – wyjaśnia Marta Szagżdowicz z Gdańska, pomysłodawczyni zorganizowania Różańca Do Granic dla dzieci.

Wersja wydarzenia Różaniec Do Granic z udziałem dzieci obejmuje specjalną Eucharystię o godz. 12.00 i Adorację Najświętszego Sakramentu. Po nabożeństwie rodzice wraz z dziećmi przejadą na Westerplatte, gdzie odmówią jedną część Różańca.

– Będzie to część chwalebna Różańca – mówi ks. Łukasz Grelewicz, koordynator diecezjalny w Archidiecezji Gdańskiej. – Westerplatte to miejsce, gdzie dokonało się wiele cierpienia, a modlimy się nie po to, by rozpamiętywać rany, ale po to, by dziękować Bogu za Jego zwycięstwo, które już się dokonało i Go uwielbiać, stąd tajemnice chwalebne wydają się najbardziej odpowiednie – podkreśla ks. Grelewicz.

Msza Święta i nabożeństwo w ramach Różańca Do Granic z udziałem dzieci w Archidiecezji Gdańskiej zostanie odprawiona w parafii św. Teresy od Dzieciątka Jezus (ul. Powstańców Warszawskich 52).

– To bardzo symboliczne, że właśnie dzieci odmówią Różaniec w miejscu, gdzie rozpętało się chyba największe piekło XX wieku, to właśnie na Westerplatte rozpoczęła się II wojna światowa. To będzie znak – modlitwa niewinnych dzieci jest jak światło, które rozświetla mrok – mówi Maciej Bodasiński i dodaje – Zachęcamy też inne diecezje, by podjęły ten pomysł i również na swoich terenach umożliwiły rodzinom z dziećmi udział w modlitwie różańcowej na granicach Polski.

Różaniec Do Granic będzie miał miejsce wzdłuż granic Polski 7 października 2017 r. Tego dnia, o godzinie 10:30 pielgrzymi spotkają się w 319 kościołach stacyjnych, położonych wzdłuż granicy naszego kraju. Po odprawionej w nich Mszy Świętej udadzą się do „stref modlitwy”, gdzie o godzinie 14:00 rozpocznie się odmawianie Różańca.

Modlitwa różańcowa na granicach jest odpowiedzią na prośbę Matki Bożej o codzienne odmawianie Różańca, którą wyraziła 140 lat temu w polskim Gietrzwałdzie i 40 lat później w portugalskiej Fatimie. W obydwu przypadkach, jako ratunek dla świata Maryja wskazała pokutę i modlitwę różańcową.

