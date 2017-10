W górach, nad Bałtykiem, na lotniskach – 7 października „Różaniec do granic”

W przyszłą sobotę 7 października w ponad trzystu kościołach stacyjnych na terenie 22 diecezji na obrzeżach Polski nastąpi modlitwa różańcowa o pokój dla Polski i całego świata. „Różaniec do granic” jest kontynuacją ubiegłorocznej Wielkiej Pokuty, która na Jasnej Górze zgromadziła 150 tys. osób. Tegoroczna modlitwa ma przyciągnąć nawet milion osób. Modlitwa różańcem odbędzie się w górach, na plażach Bałtyku, a nawet na czterech polskich lotniskach.

„Różaniec do granic” to wielkie wydarzenie religijne, które będzie przeżywane w dwóch etapach. W pierwszej części wierni o godz. 10.30 zgromadzą się w 319 kościołach stacyjnych, położonych wzdłuż całej granicy Polski – od wybrzeża, przez tereny wschodnie i południe aż po granicę zachodnią. Tam wysłuchają konferencji, będą uczestniczyć w Eucharystii i przeżyją adorację Najświętszego Sakramentu.

Potem przejdą lub przejadą na wyznaczone miejsce, nazwane „strefą modlitwy”. We wszystkich tych miejscach odbędzie się o godz. 14.00 modlitwa różańcowa za Polskę i za świat – o polskie rodziny oraz pokój w naszym kraju i na całym świecie. Stref modlitwy ma być nawet ok. czterech tysięcy. Mogą to być zarówno nadmorskie plaże, jak i przygraniczne tereny leśne. Obecnie trwa ich wyznaczanie.

„Chcemy zaprosić wszystkich Polaków, ale też naszych sąsiadów z innych krajów, aby jednego dnia wyszli ze swoich domów i udali się na granice Polski, aby się pomodlić. Chcemy ich zaprosić do tego, aby więcej swoich myśli skierowali w stronę Boga” – powiedział Maciej Bodasiński z Fundacji „Solo Dios Basta”, jeden z organizatorów inicjatywy.

Bodasiński podkreśla, że odmówienie wszystkich czterech części różańca może dla wielu stanowić pewien wysiłek, ale chodzi o to, aby „odwrócić na chwilę głowy od tego, co nas przytłacza w rzeczywistości naszego kraju, polityki oraz od tego, co dzieje się za naszą zachodnią i wschodnią granicą i zwrócić nasze serca i myśli do Boga”.

„Składamy w tej modlitwie wszystkie potrzeby czasu, w którym żyjemy. Polityka jest jedną z tych płaszczyzn, ale nie jest to działanie polityczne, tylko duchowe. Jest to prośba o to, aby Stwórca dał odpowiednie natchnienie ludziom odpowiedzialnym za wszystkie przestrzenie, w których żyje i pracuje człowiek” – zaznaczył Lech Dokowicz.

Szczególnych okazji do modlitwy maryjnej dostarczają ponadto przypadające w tym roku ważne rocznice – 100. rocznica objawień w Fatimie i 140. rocznica objawień w Gietrzwałdzie. Modlitwa nastąpi ponadto 7 października, czyli w święto Matki Bożej Różańcowej, ustanowione po wielkiej bitwie pod Lepanto, gdzie flota chrześcijańska pokonała wielokrotnie większą flotę muzułmańską, ratując tym samym Europę przed islamizacją.

„Nasza druga intencja to modlitwa o ochronę wiary w Europie. Absolutnie nie jest naszym celem budowanie murów wokół Polski. Wręcz przeciwnie, chcemy zburzyć mury, które są być może w naszych sercach lub myślach” – zapewnił Bodasiński. – Wychodzimy do świata z tym, co mamy najbardziej wartościowego: naszą wiarą i historią oraz naszą niezwykłą od wieków relacją z Matką Bożą, Królową Polski. To jest skarb naszego narodu, chcemy się nim podzielić z innymi krajami Europy – dodał.

Sekretarz generalny Episkopatu Polski bp Artur Miziński przypomniał, że modlitwa różańcowa jest modlitwą, o którą prosi sama Matka Boża. – Jest to modlitwa skuteczna, w tym wydarzeniu modlitwa w intencji naszego kraju i całego świata. Wierzymy, że będzie płynęła nie tylko z kościołów wyznaczonych, ale z wielu innych miejsc – dodał.

Do udziału w inicjatywie modlitewnej zaprosił wiernych archidiecezji gdańskiej abp Sławoj Leszek Głódź. W specjalnym zaproszeniu metropolita gdański przypomina, że w tym roku dobiegają końca obchody 100. rocznicy objawień Maryi w Fatimie oraz 140. rocznicy objawień w Gietrzwałdzie. Daty te powinny skłonić każdego wiernego do gorliwej modlitwy różańcowej.

„Pragnę zaprosić każdego z Was do stanięcia ponad wszelkimi podziałami. Zjednoczmy się we wspólnej modlitwie za nasze rodziny, nasz naród i za cały świat” – napisał abp Głódź. Zachęcił też szczególnie kapłanów, siostry zakonne oraz wszystkich świeckich, „abyśmy jak jedna rodzina stanęli z różańcem w dłoniach wzdłuż zatoki i naszej morskiej granicy”.

Na terenie archidiecezji gdańskiej główne uroczystości związane z akcją „Różaniec do granic” odbędą się w kościele pw. NMP Królowej Różańca Świętego na gdańskim Przymorzu o godz. 11.00. Archidiecezja zorganizuje też „Różaniec do granic” dla dzieci. Najmłodsi z różańcami w dłoniach staną do modlitwy wzdłuż granicy na Westerplatte. Wcześnie zostanie odprawiona Msza św. i nabożeństwo różańcowe w parafii św. Teresy od Dzieciątka Jezus (ul. Powstańców Warszawskich 52).

– To bardzo symboliczne, że właśnie dzieci odmówią różaniec w miejscu, gdzie rozpętało się chyba największe piekło XX wieku, to właśnie na Westerplatte rozpoczęła się II wojna światowa. To będzie znak – modlitwa niewinnych dzieci jest jak światło, które rozświetla mrok – mówi Maciej Bodasiński. – Zachęcamy też inne diecezje, by podjęły ten pomysł i również na swoich terenach umożliwiły rodzinom z dziećmi udział w modlitwie różańcowej na granicach Polski – dodał Bodasiński.

W archidiecezji krakowskiej modlitwa różańcowa zaplanowana jest w 24 kościołach stacyjnych i 60 strefach modlitwy. Ten szlak modlitewny, długi na 160 km, rozpocznie się w Sromowcach Wyżnych, które sąsiadują z diecezją tarnowską, a kończy w Lachowicach, które sąsiadują z diecezją bielsko-żywiecką. Różaniec będzie odmawiany w małych grupach.

W diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej strefami modlitwy w ramach „Rożańca do granic” będą głównie plaże Morza Bałtyckiego. Wyznaczono też 18 kościołów stacyjnych położonych bezpośrednio nad samym Bałtykiem lub w jego pobliżu.

– Mamy około 150 km linii brzegowej Bałtyku, która zarazem stanowi strefę graniczną. I właśnie w strefach na plażach zgromadzą się wierni naszej diecezji oraz ci, którzy będą chcieli u nas dołączyć do tej ogólnopolskiej akcji – powiedział ks. Paweł Wojtalewicz, koordynator akcji.

Kapłan wyjaśnia, że akcja ma mieć wymiar nie tylko symboliczny, lecz na ile to możliwe utworzyć realny łańcuch z modlących się osób. – Jesteśmy w tej komfortowej sytuacji, że wystarczy, że wyjdziemy z różańcami na plaże. Nie musimy się wspinać na górskie szczyty, ani wsiadać na kajaki, żeby znaleźć się na granicy – dodaje ks. Wojtalewicz.

W diecezji bielsko-żywieckiej modlitwy odbędą się w 26 kościołach stacyjnych. Wierni diecezji graniczącej na terenie Beskidu Żywieckiego i Śląskiego ze Słowacją i Czechami, dziękować będą za opiekę Maryi oraz modlić się m.in. o nawrócenie, pokój i za rodziny.

Diecezja legnicka zaprasza na różaniec do 17 kościołów stacyjnych: od Chełmska Śląskiego na granicy z Czechami do Zgorzelca i Pieńska sąsiadujących z Niemcami.

W archidiecezji przemyskiej zostało ustanowionych 26 kościołów stacyjnych, m.in. w Ustrzykach Dolnych-Jasieni, Kalwarii Pacławskiej, Komańczy i Krościenku k. Ustrzyk.

Przygotowania do wydarzenia trwają także w innych diecezjach wzdłuż wszystkich polskich granic. Aby dołączyć do „Różańca do granic” nie trzeba jednak udać się na granicę. Modlitwę można zorganizować także w kościołach w centralnych częściach Polski, o co proszą organizatorzy inicjatywy.

„Różaniec do granic” odbędzie się także w kaplicach na terenie czterech portów lotniczych: Lotnisku im. Fryderyka Chopina w Warszawie, w Porcie Lotniczym Poznań-Ławica, Międzynarodowym Porcie Lotniczym Katowice w Pyrzowicach i w Porcie Lotniczym Gdańsk im. Lecha Wałęsy.

W gronie ambasadorów inicjatywy modlitewnej znaleźli się m.in. Cezary Pazura, Jerzy Zelnik, Dominika Figurska, Ewa Ziętek, Dariusz Kowalski i Marcin Mroczek, Przemysław Babiarz, Katarzyna Olubińska, Krzysztof Ziemiec, Antek Smykiewicz, Wojciech Modest Amaro i o. Benedykt Pączka. Wystąpili oni w specjalnie przygotowanych spotach radiowych i telewizyjnych, w których mówią, czym jest dla nich różaniec oraz w jakiej intencji będą modlić się wspólnie z innymi uczestnikami „Różańca Do Granic”.

Organizatorami „Różańca do granic” są Maciej Bodasiński i Lech Dokowicz z Fundacji „Solo Dios Basta”. Rok temu przygotowali także Wielką Pokutę, czyli całodniową modlitwę i nabożeństwo przebłagalne za grzechy i prośbę o miłosierdzie dla naszego narodu, która zgromadziła 150 tys. Polaków.

Bodasiński i Dokowicz liczą, że do modlitwy różańcowej na granicach Polski dołączy nawet milion rodaków. Ale – jak zaznaczają – nie w liczbie, a w szczerości samej modlitwy tkwi wartość tej inicjatywy.

Więcej informacji na temat inicjatywy można znaleźć na stronie internetowej: www.rozaniecdogranic.pl.