„Różaniec do Granic” w diecezji kaliskiej

Kalisz, Ostrów Wielkopolski, Nowe Skalmierzyce i wiele innych miejscowości – to miejsca, w których wierni diecezji kaliskiej uczestniczyli w „Różańcu do Granic”.

– Inicjatywa modlitwy „Różaniec do Granic” jest nową inicjatywą ludzi świeckich, ale oczywiście popartą przez Konferencję Episkopatu Polski. Wspólna modlitwa zawsze integruje ludzi, ale też broni od złego. To jest modlitwa za ojczyznę, a także za wartości, które pielęgnujemy – powiedział KAI biskup kaliski Edward Janiak.

Dodał, że wierni modlą się dzisiaj w kościołach, przy kaplicach i na placach diecezji kaliskiej, ale także wielu z nich wybrało się w pielgrzymce na granice kraju. – Poprzez takie akcje modlitewne chcemy obudzić w ludziach świadomość, że modlitwa w swoich skutkach potrafi otwierać największe granice – powiedział ordynariusz diecezji kaliskiej.

Mieszkańcy Kalisza gromadzili się w kościołach na wspólnej modlitwie różańcowej. W katedrze św. Mikołaja parafianie modlili się na różańcu przez dwie godziny. – Od godz. 14.00 do 14.30 modlitwę prowadziły dzieci, następne pół godziny to modlitwa młodzieży. Potem różaniec odmawiała Wspólnota Żywego Różańca, a na koniec Akcja Katolicka. Zachęcaliśmy też, aby w tym dniu w intencji naszej ojczyzny i całego świata parafianie modlili się w swoich domach – powiedział ks. prał. Adam Modliński, proboszcz katedry.

W Ostrowie Wielkopolskim w ramach inicjatywy „Różaniec do Granic” już po raz drugi zorganizowano Gwiaździstą Procesję Różańcową. Procesja wyruszyła o godz.15.00 z kościoła Świętej Rodziny i ulicami miasta przeszła do kościoła Najświętszego Zbawiciela. Uczestnicy procesji odmówili cztery części różańca rozważając tajemnice z życia Jezusa, Maryi i Józefa.

W uroczystość Matki Bożej Różańcowej w ostrowskiej konkatedrze odprawione zostało nabożeństwo różańcowe połączone z procesją eucharystyczną do pięciu ołtarzy. Przy poszczególnych ołtarzach różaniec odmawiały matki, ojcowie, młodzież i dzieci.

Różaniec odmówiono na historycznej granicy w Nowych Skalmierzycach. W czasie zaborów w tym miejscu przebiegała granica między zaborem pruskim i rosyjskim. – Gromadzimy się dzisiaj na granicy historycznej, a także w miejscu Cudu Eucharystycznego, w miejscu, które wybrał sam Pan Bóg, aby przypomnieć nam o swojej obecności pośród nas w Najświętszym Sakramencie – mówił ks. kan. Zbigniew Króczyński, proboszcz parafii pw. Bożego Ciała w Nowych Skalmierzycach. Tajemnice radosne odmówili członkowie Akcji Katolickiej z Nowych Skalmierzyc i Szczypiorna w Kaliszu. Tajemnice światła prowadziło Arcybractwo Eucharystyczne z Nowych Skalmierzyc. Tajemnice bolesne rozważała służba liturgiczna, a tajemnice chwalebne – członkowie Żywego Różańca. Modlitwę zakończono udzieleniem błogosławieństwa.

W ramach inicjatywy „Różaniec do Granic” w kościele św. Wawrzyńca w Wielowsi Klasztornej wierni mogą odmawiać różaniec przez całą dobę. Modlitwa rozpoczęła się w sobotę o północy pasterką i zakończy w niedzielę o północy Mszą św.

W Pleszewie w piątek wieczorem zorganizowano Ekstremalny Różaniec. Wierni wyruszyli w drogę po Mszy św. w kościele Najświętszego Zbawiciela. Uczestnicy mogli skorzystać z dwóch tras. W pierwszej mieli do pokonania 20 km z Pleszewa do Tarc. Druga trasa liczyła 40 km i prowadziła z Pleszewa do Tarc i z powrotem do Pleszewa. W drodze przewidziano 20 stacji przy krzyżach, figurach i kapliczkach. Uczestnicy różańca zatrzymywali się przy stacjach i rozważali za pomocą tekstów Pisma Świętego tajemnice różańcowe.

Wierni z diecezji kaliskiej udali się także w pielgrzymkach na granice Polski, m.in. do Szklarskiej Poręby, Kudowy Zdroju, Zgorzelca, by tam wspólnie modlić się o pokój dla Polski i świata.