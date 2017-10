„Różaniec miliona dzieci” – ogólnoświatowa modlitwa za dzieci w Syrii

18 października o godz. 9.00 czasu lokalnego, dzieci na całym świecie będą się modlić w intencji swoich rówieśników w Syrii. To kolejna odsłona projektu modlitewnego „Różaniec miliona dzieci”, który od 2005 r. łączy młodych katolików na całym świecie, a promuje ją Papieskie Stowarzyszenie Pomoc Kościołowi w Potrzebie.

Pomysł modlitewnej kampanii zrodził się w 2005 r. w stolicy Wenezueli, Caracas. Wychowawczyni jednej z klas, której uczniowie odmawiali różaniec na lekcjach religii, zachęcała: „Wyobraźmy sobie, jakby to było cudownie, gdyby tak milion dzieci modliło się równocześnie na różańcu. Wówczas świat na pewno by się odmienił na lepsze”. Było to nawiązanie do słów św. Ojca Pio, który powiedział: „gdyby milion dzieci modliło się na różańcu, wówczas świat napełniłby się pokojem”. W niedługim czasie Konferencja Episkopatu Wenezueli wydała zgodę na rozpoczęcie ogólnokrajowej inicjatywy modlitewnej świeckich katolików związanych z Ruchem Szensztackim i Centralnym Komitetem Wenezuelskich Katolików (Consejo Nacional de Laicos Venezuela).

W ubiegłym roku w tę modlitwę różańcową włączyły się dzieci w 69 krajach na świecie.