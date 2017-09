Rozpoczęła się I Ogólnopolska Pielgrzymka Chorych do Lourdes

Około 200 osób uczestniczyć będzie w rozpoczynającej się we wtorek I Ogólnopolskiej Pielgrzymce Chorych i niepełnosprawnych do Lourdes. Odbywa się ona z inicjatywy Krajowego Duszpasterstwo Służby Zdrowia z okazji 25-lecia ustanowionego przez Jana Pawła II – Światowego Dnia Chorego.

Specjalnym samolotem udadzą się do Francji pątnicy z całej Polski. Do kraju powrócą w piątek 22 września wieczorem.

„Zawieziemy chorych do tego sanktuarium, by doświadczyli tam łaski spotkania z Maryją, żeby jej zawierzyli swoją chorobę i życie – powiedział KAI ks. dr Arkadiusz Zawistowski, krajowy kapelan służby zdrowia. – Ja to nazywam terapią duchową dla chorych. Będziemy dziękować za 25 lat Światowego Dnia Chorego, oddawać cześć Janowi Pawłowi II” – zapowiadał kapelan.

Pielgrzymi zostaną podzieleni na cztery grupy, każda będzie miała swojego pilota, duszpasterza, lekarza i wolontariusza. Pątników wesprą polscy klerycy i siostry zakonne, którzy włączyli się w organizację wydarzenia oraz miejscowi wolontariusze.

W programie pielgrzymki zaplanowano m.in. zwiedzanie tamtejszych świątyń i miejsc związanych z życiem św. Bernadety, której w 1858 roku objawiła się Matka Boża.

Zaplanowano też kąpiel w basenach z wodą z cudownego źródełka oraz udział w procesjach: eucharystycznej odprawianej o godz. 17.00 oraz z procesji maryjnej ze świecami o 21.00. Każdego dnia pątnicy będą uczestniczyli w Mszy św. sprawowanej dla całej grupy.

Podczas pobytu w Lourdes polscy pielgrzymi zamieszkają w Accueil Notre Dame, domu dla chorych pielgrzymów. To placówka w pełni dostosowana do potrzeb ludzi starszych i niepełnosprawnych.

To właśnie tam podczas odwiedzin sanktuarium w 2004 r. nocował papież Jan Paweł II.

„Karol Wojtyła postanowił zatrzymać się tam, pośród pełnego boleści miejsca tych, którzy przybywają do Lourdes z nadzieją i przygnębieniem, wiarą i lękiem z powodu nieubłaganej kruchości ciała” – pisał wówczas słynny watykanista Marco Politi.

Ks. Zawistowski ma nadzieję, że pielgrzymki polskich chorych do Lourdes nabiorą charakteru cyklicznego, jeśli nie corocznego to może np. co dwa lata. „Sondujemy potrzeby, ale widać, że chorzy mają wielka wolę bycia w tym sanktuarium” – mówi duszpasterz.

Kościół katolicki obchodzi Światowy Dzień Chorego co roku 11 lutego. Jest to inicjatywa Jana Pawła II, który ustanowił taki dzień w liście z 13 maja 1992 r. W tym roku Dzień ten był obchodzony po raz 25.