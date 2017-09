Rozpoczęło się tegoroczne pielgrzymowanie maturzystów na Jasną Górę. Jako pierwsi w tym roku szkolnym przybyli młodzi diec. tarnowskiej. Wspólna modlitwa, nie tylko o zdanie egzaminu dojrzałości, ale także o dobry wybór dalszej drogi życiowej, to już święta tradycja Polaków. W ubiegłym roku w prawie 400-u grupach dotarło niemal 104 tysiące młodych.

Pielgrzymka maturzystów diec. tarnowskiej odbyła się pod hasłem: „Rusz się do Mamy – dziś”. Nawiązuje ono do wezwania papieża Franciszka: „Wstań z kanapy”. Ks. Marcin Baran, dyrektor wydziału duszpasterstwa młodzieży podkreśla, że „jesteśmy pierwsi i cieszymy się z tego powodu”. – Chcemy przygotować się dobrze do egzaminu maturalnego, ale przede wszystkim do tego, co w życiu robić – dodał kapłan.

Uczniowie potwierdzają, że warto zawierzyć Matce Bożej, która jest Przewodniczką. – Matka Boża jest naszą Przewodniczką życiową i Jej zawierzamy wszystkie nasze problemy. Opieka Matki Bożej jest takim naszym asem w rękawie, że czujemy, że z góry mamy tę opiekę i podchodzimy do tych egzaminów spokojniej – powiedziała maturzystka Katarzyna Adamczyk.

Pielgrzymki maturzystów są już wpisane w tradycję polskiej szkoły. Młodym towarzyszą katecheci i nauczyciele. Diecezjalnym spotkaniom przewodniczą biskupi. Dziś z uczniami modlił się bp Stanisław Salaterski, tarnowski biskup pomocniczy. W homilii prosił młodych, aby pomimo trudu i strachu, nie tracili nadziei, aby „nadzieja w nich zwyciężała”.

Zachęcał także, aby byli „do dyspozycji Pana Boga” i wyjaśniał, że „być do dyspozycji Boga, to być trochę tak, jak ludzie wobec ostatniego kataklizmu, którzy nie pozostali obojętni, ale pospieszyli z pomocą”. – W minioną niedzielę w diecezji zbieraliśmy ofiary na pomoc tym, których dotknął ten kataklizm, prawie półtora miliona złotych w diecezji złożyli wasi rodzice i pewnie wy także, by nie być obojętnym wobec dramatu, który dotknął tylu naszych braci. To jest właśnie być do dyspozycji Pana Boga, sercem, z gotowością do pomocy – mówił kaznodzieja. Bp Salaterski podkreślał, że „spotkanie z Bogiem, zanurzenie w Nim sprawia, że nasze zwyczajne gesty mają moc, mają wartość i niezwykłe oddziaływanie”.

W pielgrzymce maturzystów diec. tarnowskiej uczestniczyło ok. 1,5 tysiąca osób. Ks. Marcin Baran podkreśla, że pielgrzymka ma także charakter powołaniowy. – Nasza diecezja, wiemy, że słynie z wielu powołań, w tym roku odczuwamy troszeczkę ich spadek, to jest dobre miejsce, aby to powołanie rozeznać – twierdzi kapłan. Duszpasterz zauważa, że nie chodzi tu tylko o wybranie stanu kapłańskiego czy zakonnego, ale „ o powołanie do świętości, w rodzinie, w samotności czy do stanu życia konsekrowanego”.

Witając maturzystów o. Mieczysław Polak, podprzeor Jasnej Góry podkreślał, że „czas szybko mija, już niedługo zamkniecie pewien etap swojego życia przypieczętowany egzaminem maturalnym”. – Otworzy się przed wami życie dorosłe, które przyniesie ze sobą różne sukcesy, ale i porażki, ważne, żeby się nie poddawać, nie wątpić, nie cofać. Kiedy stajecie na Jasnej Górze, zechciejcie zawierzyć swoje życie Bogu i usłyszeć, jak bije serce Kościoła, serce narodu w sercu Matki – powiedział paulin.

Na program pobytu maturzystów na Jasnej Górze składają się koncerty i świadectwa oraz rozważania i konferencje. Najważniejszym punktem jest Msza św. pod przewodnictwem biskupa.

Modlitwa tysięcy młodych potrwa w Sanktuarium aż do samej matury, a więc do maja przyszłego roku.