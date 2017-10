Rudy: pielgrzymka członków Żywego Różańca

W sobotę 14 października w sanktuarium MB Pokornej w Rudach zebrały się grupy Żywego Różańca z całej diecezji.

Eucharystii przewodniczył biskup senior Jan Wieczorek. We Mszy uczestniczyli księża opiekunowie grup, a także ks. Maciej Będziński z Warszawy, sekretarz krajowy Papieskiego Dzieła Rozkrzewiania Wiary i Papieskiego Dzieła Świętego Piotra Apostoła. Wśród grup, które przyjechały do sanktuarium były także te z archidiecezji katowickiej i diecezji opolskiej.

Biskup Wieczorek w homilii nawiązał min. do słynnej Piety Michała Anioła, zaznaczając, że Maryja pochyla się nad każdym człowiekiem, tak jak nad zdjętym z krzyża swoim Synem.

„Tu, w Rudach – mówił biskup – jak i na całym Śląsku, od wieków istniały bractwa modlitewne i eucharystyczne. To one pomogły ludziom przetrwać burze historii.” Biskup nawiązał także do wizyty w Rudach króla Jana II Sobieskiego, wskazując go jako przykład człowieka, którzy swoje działania zawierzył Bogu przez Maryję.

„Bywało już w historii, że siły wrogie Kościołowi chciały go zniszczyć, a nawet głosiły jego koniec. Ale zawsze siła modlitwy okazywała się większa. Dzisiaj, kiedy wielu ludziom może również wydawać się, że jest podobnie, trzeba podkreślić, że sprawa pokoju jest sprawą serca. Według Biblii, serce stanowi centrum człowieka, tam musi być miejsce dla miłości, jedności, dla modlitwy.” – mówił dalej biskup.

Uczestnicy pielgrzymki uczestniczyli w dalszej części także w konferencji oraz wspólnej modlitwie różańcowej, która zakończyła pielgrzymkę.