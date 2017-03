Rusza modlitewny maraton z okazji 4. rocznicy pontyfikatu Franciszka

W niedzielę 12 marca rusza akcja #4pope – modlitewny maraton z okazji 4. rocznicy pontyfikatu papieża Franciszka. Przez dziewięć dni, od 12 marca (rozpoczęcie konklawe) do 19 marca (inauguracja pontyfikatu) wierni zaproszeni są do modlitwy Koronką do Miłosierdzia Bożego w intencji papieża Franciszka.

Inicjatorami akcji są dziennikarze „Przewodnika Katolickiego”, którzy w ten sposób chcą kontynuować modlitwę, jaka cztery lata temu towarzyszyła konklawe i jednocześnie odpowiedzieć na prośbę papieża Franciszka, który tuż po wyborze o modlitwę prosił.

„Przypomnijmy sobie, jak Kościół wyglądał cztery lata temu. Nigdy wcześniej żadne konklawe nie było tak omodlone. Ponad pół miliona ludzi adoptowało kardynała, modląc się o światło Ducha Świętego. Z tej właśnie modlitwy wybrany został papież Franciszek. Bądźmy więc konsekwentni i módlmy się za niego także teraz – mówi Monika Białkowska, kierownik Działu Kościół w „Przewodniku Katolickim”.

Nazwa akcji #4pope nawiązuje do czterech lat pontyfikatu papieża Franciszka i jednocześnie wyraża otwartość na świat i współczesne środki przekazu. Dołączyć do niej można przede wszystkim w modlitwie, odmawiając od 12 do 19 marca Koronkę do Miłosierdzia Bożego w intencji papieża Franciszka. Akcja obecna będzie także na portalach społecznościowych, gdzie chętni będą mogli umieścić swoje „selfie” z papieżem (jego podobizną, encykliką czy innym symbolem) jako wyraz chęci trwania przy nim i wspierania go modlitwą.

Za pośrednictwem wspomnianych portali społecznościowych uczestnicy wydarzenia każdego dnia otrzymają także najważniejsze myśli papieża Franciszka. Przypomniane tam również zostaną historyczne chwile sprzed czterech lat. Wspomniane „selfie” z papieżem stworzą jeden obraz, który przekazany zostanie w darze papieżowi Franciszkowi.

Akcji szukać można m.in. na profilu FB „Przewodnika Katolickiego”.