Rycerze Kolumba są w Słupsku od 5 lat

Rycerze Kolumba zgromadzili się przy ołtarzu świątyni Mariackiej, by dziękować Bogu za jubileusz 5-lecia słupskiej Rady RK im. Bł. kl. Bronisława Kostkowskiego. Tego dnia przyjęli nowy sztandar, który chcą wnosić w przestrzeń publiczną podczas diecezjalnych i miejskich uroczystości.

Jubileuszowej Mszy św. przewodniczył bp Krzysztof Włodarczyk, który jest Rycerzem Kolumba, on sam jak również niektórzy z słupskich duszpasterzy, którzy razem z nim stanęli 25 czerwca przy ołtarzu w kościele pw. NMP Królowej Różańca Świętego w Słupsku.

Na początku liturgii biskup pobłogosławił sztandar, jaki tego dnia przyjęła słupska Rada. Widnieją na nim symbole, którym hołdują Rycerze Kolumba: miłosierdzie, braterstwo, jedność i patriotyzm.

W homilii bp Włodarczyk podkreślił wartość kroczenia drogą prawdy, objawiającej się w konkretnych czynach. – Człowiek, który traci grunt swojego życia, przestaje szukać prawdy, mówił nawiązując do słów św. Jana Pawła II, który dostrzegł we współczesnym świecie spór o tożsamość człowieka. – Ten spór związany jest ze sporem o prawdę. Poprzez jej poszukiwanie człowiek wchodzi na drogę do Boga. Natomiast kiedy przeżywa jej kryzys, wkracza w sytuację lęku. Traci swoje korzenie, nie wie po co istnieje, dokąd zmierza.

Bp Włodarczyk zaprezentował podwójne pouczenie, jakie niesie Słowo Boże. Pierwsze to „lustracja” – czyli Boże ujawnienie wszystkich spraw – pomagająca ludziom odkrywać godność człowieczeństwa. Drugie pouczenie dotyczy kwestii dociekania sprawiedliwości, nawet wobec Boga, któremu ludzie zarzucają obarczanie ich cierpieniem. – Aby stać się Bożym człowiekiem potrzebujemy synchronizacji wiary i życia, to znaczy pobożnych praktyk i codziennych zachowań. Ważne, by życie chrześcijanina było harmonijne w obszarze myśli, słów i uczynków, które będą czynione w rytmie łaski, szczególnie tej czerpanej ze źródła Eucharystii – dawał wskazówki bp Włodarczyk.

Biskup przekonywał, że tym, co gwarantuje szczęście człowieka, zarówno na ziemi jak i w niebie, są wierność i prawość. I to z tego powodu wielu współczesnych chrześcijan podejmuje trud męczeństwa, co potwierdzają aktualne statystyki. Jednak nie tylko męczeństwo krwi zasługuje na pochwałę. – My dzisiaj jesteśmy narażeni bardziej na białe męczeństwo. Nie na śmierć fizyczną, ale raczej na tę duchową, psychologiczną. Białym męczeństwem może być strach, że będę w mniejszości, ponieważ jestem za obroną życia. Jest taki strach, że będę wyizolowany przez to, że przyznam się do nauki Chrystusa – wymieniał biskup Włodarczyk.

Hierarcha nawiązał do zasad, jakimi kieruje się zakon Rycerzy Kolumba, wypisanych na nowo poświęconym sztandarze: miłosierdzie, jedność, braterstwo i patriotyzm. Zachęcał, by podobne grupy powstawały w kolejnych parafiach, stając się w nich centrum świadczenia o Bogu. – Potrzeba zwłaszcza w obecnych czasach prawdziwego świadectwa, że można żyć Ewangelią. Bezinteresowne czyny Rycerzy Kolumba są cegiełką w budowli, jaką jest cywilizacja miłości.

Słupska Rada Rycerzy Kolumba istnieje od 2012 r. W tym czasie panowie podjęli wiele działań na rzecz słupskich parafii. – Współpracujemy z naszymi proboszczami, prowadzimy w parafiach akcje przedświąteczne, podczas których zbieramy środki na rzecz osób potrzebujących wsparcia. Organizujemy konkursy kolędowe, pomagamy realizować akcje Caritasu, np. „Tornister pełen uśmiechu” czy „Pusta choinka” – powiedział Robert Kupc, Wielki Rycerz słupskiej Rady RK.

Panowie są widoczni także w przestrzeni miejskiej podczas ważnych wydarzeń promujących wartości chrześcijańskie jak Marsz dla życia, Marsz dla Jezusa, pogrzeby dzieci utraconych, uroczystości patriotyczne. Ich sukcesem jest przyczynienie się do wzniesienia na jednym z słupskich cmentarzy pomnika dziecka utraconego.

Rycerze Kolumba to organizacja skupiająca mężczyzn broniących wartości katolickich i patriotycznych. Na świecie liczy 1,7 mln braci razem z ich rodzinami. W Polsce Rycerze Kolumba rozpoczęli działalność w roku 2006. Jest ich obecnie 5 tys.

W diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej działają dwie Rady RK – koszalińska i słupska. Słupska liczy obecnie 40 rycerzy, w tym czterech z pobliskiego Sławna. To – jak mają nadzieję Rycerze, zaczątek kolejnej Rady na terenie diecezji.