Rycerze Kolumba w Polsce z nagrodą Viventi Caritate

Rycerze Kolumba w Polsce otrzymali tegoroczną nagrodę Viventi Caritate. Uroczystość odbyła się w środę wieczorem w radomskiej katedrze. Mszy świętej w intencji biskupa Jana Chrapka z racji 16. rocznicy jego tragicznej śmierci i pracowników służby zdrowia przewodniczył biskup Henryk Tomasik. W liturgii uczestniczyła rodzina biskupa Chrapka: brat Marek i siostra Barbara ze Zgromadzenia Sióstr Michalitek oraz wszyscy kapelani radomskich szpitali.

18 października Kościół obchodzi liturgiczne wspomnienie św. Łukasza Ewangelisty. W tym dniu świętuje cała służba zdrowia: lekarze, pielęgniarki, czy siostry zakonne pracujące w szpitalach i domach opieki. – Modlimy się za naszą służbę zdrowia. Dziękujemy za naśladowanie miłosiernego Samarytanina pochylającego się nad słabym człowiekiem. Modlimy się o to, by służba zdrowia nie zatraciła tego chrześcijańskiego wymiaru, aby wszystkie rozwiązania strukturalne służyły dobru pacjenta. Słowo służba nie jest cenione w naszych czasach, ale dobrze, że zostaje ono w odniesieniu do służby zdrowia – mówił biskup Tomasik.

W dalszej części homilii wiele uwagi poświęcił drugiemu biskupowi radomskiemu Janowi Chrapkowi z racji 16. rocznicy jego tragicznej śmierci. Przypomniał, że organizował pielgrzymki papieża Jana Pawła II do Polski, znał media i rozumiał sposób ich funkcjonowania. – Był zaangażowany w różne problemy społeczne. W całej Polsce znane były jego listy pasterskie m.in. na temat przemian społecznych. Wspominamy biskupa Jana i prosimy Boga, by obdarzył go darem życia wiecznego – mówił biskup Henryk Tomasik.

Po liturgii biskup Henryk Tomasik ogłosił laureata nagrody Viventi Caritate, czyli Żyjącemu Miłością. W tym roku otrzymali ją Rycerze Kolumba w Polsce. Wyróżnienie odebrali byli delegaci stanowi tego największego katolickiego stowarzyszenia dla mężczyzn Krzysztof Orzechowski i Andrzej Anasiak.

– Bp Jan Chrapek przykładem swojego życia pokazywał, że miłosierdzie jest w zasięgu każdego, biednego i bogatego, a tam gdzie jest bogactwo, miłosierdzie jest obowiązkiem a nie przywilejem. Odbierając nagrodę czynię to w imieniu 5 tys. mężczyzn ze 100 rad parafialnych w Polsce. Staramy się, by każdego dnia dokonywał się mały cud miłosierdzia poprzez pomoc udzielaną potrzebującym – mówił Andrzej Anasiak.

Na dyplomie, który razem ze statuetką otrzymał laureat napisana jest sentencja bp. Jana Chrapka: „Życie należy przeżywać z pasją wiary i chęcią służenia Chrystusowi w bliźnich”. Laureat otrzymał statuetkę autorstwa artysty rzeźbiarza Sławomira Gęsiaka, która jest – jak przypominają przedstawiciele Funduszu Biskupa Jana Chrapka – „alegorią otwartego serca i rodzącej się z niego miłości”.

– Poprzez nagrodę Viventi Caritate chcemy nie tylko pamiętać o bp. Janie, ale przede wszystkim dostrzegać i stawiać za wzór te osoby czy instytucje, które podejmują cierpliwe, systematyczne, często heroiczne wysiłki, by przestrzeń życia wypełnić dobrem. Dla których pasja, akt woli, by pójść ku innym i oddać się im, jest najistotniejszym sensem życia – mówił Wojciech Sałek z Radia Plus Radom, który prowadził uroczystość.

Rycerze Kolumba w Polsce – Zakon Rycerzy Kolumba to największa na świecie katolicka organizacja mężczyzn i ich rodzin, skupionych wokół idei miłosierdzia, jedności, braterstwa i patriotyzmu. Od ponad 135 lat realizuje dzieła miłosierdzia, wspierając najbardziej potrzebujących z różnych środowisk, wspierając swoich duszpasterzy i pomagając sobie nawzajem.

Rycerze Kolumba rozpoczęli swoją działalność w Polsce na prośbę św. Jana Pawła II. Na ewangeliczne wezwanie do miłowania czynem odpowiadają pomagając powodzianom, przekazując świąteczne paczki najuboższym rodzinom, dzieciom w domach dziecka i szpitalach, organizują i współfinansują wakacyjny wypoczynek dzieci, organizują akcje oddawania krwi, potrzebującym dostarczyli za pośrednictwem Caritas 500 wózków inwalidzkich, poprzez bale i koncerty charytatywne wspierają terapie chorych na stwardnienie rozsiane, prace Hospicjum św. Ojca Pio, dzieci z Ośrodka dla dzieci niewidomych i słabo widzących. Pomagają afrykańskim misjom. W swoje rozliczne działania Rycerze Kolumba w Polsce zawsze angażują lokalne społeczności, uwrażliwiając przez nie i wychowując do praktycznych odpowiedzi na wyzwania, które domagają się różnorakiej aktywności.

Biskup Jan Chrapek (1948-2001) był od 1975 r. kapłanem zgromadzenia św. Michała Archanioła (michalitów). Przez wiele lat pracował w środkach społecznego przekazu, m.in. był redaktorem naczelnym wydawanego przez jego zgromadzenie miesięcznika „Powściągliwość i Praca”.

25 marca 1992 r., po przeprowadzeniu reformy administracyjnej Kościoła w Polsce, Jan Paweł II mianował go biskupem pomocniczym diecezji drohiczyńskiej, skąd w 1994 przeniósł go na podobne stanowisko w diecezji toruńskiej, a 28 czerwca 1999 mianował go biskupem radomskim. Stanowisko to pełnił tylko dwa lata – do tragicznej śmierci w wypadku samochodowym 18 października 2001 r.

Bp Chrapek kontynuował i rozwijał dzieła charytatywne w diecezji radomskiej. Szczególny też akcent kładł na duszpasterstwo młodzieży – w pamięci wielu pozostały Apele Młodych gromadzące kilkutysięczne rzesze młodzieży. Odbywają się do dzisiaj.