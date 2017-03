Rytwiany: rozpoczęcie obchodów 400-lecia fundacji Pustelni Złotego Lasu

W Pustelni Złotego Lasu w Rytwianach zainaugurowane zostały 26 marca br. obchody 400-leci fundacji klasztoru ojców Kamedułów. Uroczystej Eucharystii przewodniczył biskup sandomierski Krzysztof Nitkiewicz. Została otwarta także Odpustowa Droga Jubileuszowa.

Podczas inaugurującej Mszy św. w pokamedulskim kościele pw. Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny biskup poinformował zebranych o łasce udzielonego odpustu zupełnego, dla osób które nawiedzą to miejsce podczas obchodów jubileuszowych.

We wspólnej modlitwie wzięli udział kapłani, przedstawiciele parlamentarzystów, samorządowych władz lokalnych, dobroczyńcy i ofiarodawcy Pustelni Złotego Lasu oraz wierni z najbliższej okolicy.

W wygłoszonej homilii, bp Krzysztof Nitkiewicz powiedział, że współczesny człowiek poszukuje różnych źródeł duchowości, aby zaspokoić potrzeby swojej duszy.

– O ile jest to zjawisko pozytywne, niektórzy zadowalają się chwilowymi emocjami i płytkimi przeżyciami religijnymi. Inni fascynują się obrzędami i formami pobożności z minionych epok, próbując przenieść je bezkrytycznie i co gorsze bez głębszego zrozumienia kontekstu, w którym niegdyś funkcjonowały, do dzisiejszej rzeczywistości. Brakuje natomiast prawdziwego otwarcia się na światło i moc Chrystusa, co z kolei wymaga modlitwy, pracy nad sobą, czasu, wręcz wieloetapowości i przewodników wyróżniających się świętością – wskazywał kaznodzieja.

Biskup wyraził nadzieję, że obchodzony jubileusz stanie się czasem Bożej łaski dla kustoszów Pustelni Złotego Lasu oraz dla odwiedzających ją gości.

Podczas inauguracji Roku Jubileuszowego została otwarta także Odpustowa Droga Jubileuszowa. Zaczyna się u pierwotnych bram kompleksu klasztornego.

Jej trasa biegnie przez najważniejsze jej miejsca takie jak: „droga wyciszenia”, „bramę samotności”, która przed wiekami oddzielała mnichów od przybywających do kościoła wiernych, a także kamedulską świątynię, zakonne ogrody aż po rytwiańską Golgotę.

Każdy odwiedzający przez najbliższy rok Pustelnię Złotego Lasu otrzyma okolicznościowy folder informacyjny jak odbyć pątniczą drogę odpustową oraz obrazek z wizerunkiem Madonny Ciszy i modlitwą jubileuszową.

Dyrektor Pustelni Złotego Lasu ks. Wiesław Kowalewski, podkreślał, że nawiedzający Pustelnię winien mieć świadomość wielkiego dziedzictwa duchowego i kulturowego zawartego w tym miejscu uświęconym obecnością ojców Kamedułów.

– To nieustanna modlitwa zakonników trwająca tutaj ponad dwa wieki oraz zaangażowanie kolejnych pokoleń, aby nie utracić tych bezcennych skarbów kultury, są dla nas motywem codziennego zaangażowania w odnowienie i przywrócenie piękna tego miejsca oraz jego religijnego i duchowego znaczenia – mówił ks. Wiesław Kowalewski.

Ksiądz dyrektor wyraził nadzieję, że rozpoczęty jubileusz będzie czasem dziękczynienia, wypełnionym wydarzeniami i refleksją nad znaczeniem tego miejsca i jego współczesnej funkcji opartej na odziedziczonej przeszłości oraz będzie to czas modlitwy i troski duchowej o tych, którzy będą nawiedzać to miejsce.

– Będzie to także czas dziękczynienia za ludzi, którzy w ostatnich latach dokładali wielkich starań, aby przywrócić piękno tego miejsca. To oni są kontynuatorami wielkich fundatorów, którzy przed czterema wiekami wybrali i darowali to miejsce dla Boga i posługi ojców Kamedułów. Chcemy, aby przejęte przez nas dziedzictwo rytwiańskiej Pustelni przechować, utrwalić i przekazać dla kolejnych pokoleń – podkreślał ks. Wiesław Kowalewski.

Kolejnymi wydarzeniami związanymi z jubileuszowymi obchodami będą: 17 czerwca br. – Msza św. pod przewodnictwem kard. Gerharda Müllera, oraz koncert „Jednego serca, jednego Ducha”, 15 sierpnia br. – tradycyjny Odpust Klasztorny i popołudniowy koncert maryjny, 24 września br. – obchody rocznicowe konsekracji kościoła, festyn „Leśna Apteka” i sympozjum naukowe związane z historią Pustelni Złotego Lasu i życia eremickiego.

Kościół pw. Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny w Rytwianach został poświęcony 27 września 1637 r. Przez wieki mnisi uczynili z rytwiańskiej Pustelni Złotego Lasu miejsce osobistego uświęcenia, ale także schronienie dla wielu osób szukających duchowego wzmocnienia, ucieczki przed sprawami światowymi czy nawet azyl dla prześladowanych.

Wielkimi darczyńcami pustelników byli bracia Jan i Gabriel Tęczyńscy, którzy nie tylko ofiarowali ziemię i uposażenie dla klasztoru, ale także sfinansowali jego budowę.

Pokamedulski, XVII-wieczny zespół klasztorny Pustelnia Złotego Lasu jest otwartym dla wszystkich, miejscem wewnętrznego wyciszenia oraz duchowego i fizycznego odpoczynku.

Pustelnia służy jako ośrodek rekolekcyjno-formacyjny, realizujący ideę SPeS „Salus per Silentium” („Zdrowie przez Ciszę”).

Pielgrzymom i turystom Pustelnia Złotego Lasu umożliwia m.in. zwiedzanie barokowego kościoła i galerii kamedulskiej oraz zapoznanie się z europejskim szlakiem kamedulskim. Klasztory kamedułów wyrosły na bazie Reguły św. Benedykta, założyciela zakonu benedyktyńskiego.