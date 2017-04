Po dwóch tygodniach od rozpoczęcia akcji „Ryż na Madagaskar” wyruszyły pierwsze transporty ryżu. To pozwoli Malgaszom odbudować ich uprawy i przetrwać najtrudniejszy czas po cyklonie, który uderzył wyspę w marcu tego roku.

W wyniku cyklonu Enawo zniszczone zostały prawie wszystkie uprawy ryżu. Dlatego oblacka Prokura Misyjna wraz z redakcją czasopisma „Misyjne Drogi” oraz portalu www.misyjne.pl postanowili zorganizować akcję „Ryż na Madagaskar”, której celem jest zapewnienie tego podstawowego pożywienia mieszkańcom zniszczonych rejonów Madagaskaru.

W wyniku cyklonu, który nawiedził wyspę w połowie marca, ponad 50 osób straciło swoje życie, a ponad 110 tysięcy osób musiało opuścić swoje zniszczone domy. Tylko w samym Marolambo ucierpiało 348 rodzin, czyli 4 170 osób, w tym 634 osób dorosłych i 3 480 dzieci i młodzieży. Jednym z gorszych skutków cyklonu są ogromne straty na uprawach wanilii, ryżu i innych roślin uprawnych.

– Akcja „Ryż na Madagaskar” ma przede wszystkim wspomóc Malgaszy, dostarczyć im podstawowy składnik ich żywienia, dzięki któremu mogą przeżyć ten trudny okres po cyklonie. Ale to również moment, w którym możemy pokazać im, że w obliczu tej tragedii nie są sami – podkreśla o. Marcin Wrzos, misjonarz oblat. Ubogie społeczeństwo zamieszkujące afrykańską wyspę, ma do czynienia z wieloma trudnymi okresami w ciągu całego roku. Wyspa leży w pasie klimatu równikowego. Oznacza to, że huragany tropikalne i sztormy w porze deszczowej bardzo często nawiedzają wybrzeże wyspy. Ziemia, której uprawa daje podstawowe środku do życia lokalnej społeczności nie jest najlepszej jakości i często się wyjaławia. Tegoroczna tragedia, pozbawiła więc dorobku, na jaki cały rok pracowali Malgasze.

Dzięki ofiarności sympatyków misji przez dwa tygodnie trwania akcji udało się zebrać prawie 13 tys. złotych. Zebrana kwota pozwoliła na zakupienie kilku ton ryżu (do jedzenia i pod zasiew) i wysłanie pierwszych transportów. Dotarły one już na miejsce drogą lotniczą i bardzo zniszczoną jedyną drogą do Marolambo. Potrzeby są jednak duże, dlatego wciąż można wpłacać ofiary, aby pomóc Malgaszom w otrząśnięciu się po cyklonie.

Najprostszą formą pomocy jest wpisanie adresu: www.misyjne.pl/nasze-akcje, wybranie akcji „Ryż na Madagaskar” i wpłacenie dowolnej kwoty. Pieniądze umożliwią kupno kolejnych kilogramów ryżu, które potem znajdą się w domach Malgaszy. Pieniądze można wpłacić również tradycyjnym przekazem pocztowym, z dopiskiem „Ryż na Madagaskar”: Misyjne Drogi, ul. Ostatnia 14, 60-102 Poznań, Nr konta PL: 18 1020 4027 0000 1202 0031 7198.