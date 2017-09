Rzeszów: inauguracja roku akademickiego w Wyższym Seminarium Duchownym

Społeczność Wyższego Seminarium Duchownego w Rzeszowie zainaugurowała nowy rok akademicki. Mszy św. koncelebrowanej przez wykładowców kapłanów diecezji, z udziałem kleryków i zaproszonych gości przewodniczył bp Jan Wątroba, ordynariusz rzeszowski. Istotnym momentem uroczystości była immatrykulacja alumnów pierwszego roku. Indeks studenta Wyższego Seminarium Duchownego w Rzeszowie z rąk bp. Jana Wątroby przyjęło 11 nowych kleryków.

Rozpoczynając nowy rok akademicki, myślimy przede wszystkim o tych młodych ludziach, którzy zostali nam powierzeni i rozpoczynają bądź kontynuują formację na poszczególnionych rocznikach, po to, być iść ku kapłaństwu. Naszym zadaniem jest im w tym pomóc, zwracając uwagę, by zarówno formacja duchowa, intelektualna czy ludzka były na najwyższym poziomie. Wszystko po to, by do ludzi wychodzili dobrze przygotowani, ale przede wszystkim dobrzy kapłani – mówi ks. Paweł Pietrusiak, rektor rzeszowskiego WSD.

Ważnym momentem inauguracji było ślubowanie złożone przez 11 alumnów przyjętych na pierwszy rok, którzy z rak biskupa Jana Wątroby otrzymali studenckie indeksy. Rozpoczynamy formację i drogę rozeznawania powołania. Zdajemy sobie sprawę z tego, że to dopiero początek i tak naprawdę to seminarium zweryfikuje nasze marzenia, plany czy pragnienia. Chcemy z tej możliwości skorzystać – mówili klerycy.

Życzę im owocnego czasu. By każdy dzień formacji, w każdym wymiarze i na każdym etapie pomagał im się rozwijać i przyniósł dobre owoce – mówi bp Jan Wątroba. Przyszli tutaj, by wzrastać. Seminarium oznacza dom ziarna i oni takim ziarnem być powinni. Mają zakiełkować, rosnąć w górę i oczywiście wydać plon.

W Wyższym Seminarium Duchownym w Rzeszowie formację na sześciu rocznikach rozpoczęło 62 kleryków. Wspólnota seminaryjna rozpoczęła 25. w historii uczelni nowy rok formacyjny i akademicki.