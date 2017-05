Rzeszów: obchody uroczystości 3 maja

Patriotyzm to nie moneta przetargowa – ma być w nas, w naszych sercach – mówił ks. Stanisław Słowik na Mszy św. w kościele farnym w Rzeszowie w Uroczystość Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski, w 226. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja.

Rzeszowskie centralne obchody Uroczystości Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski i 226. rocznicy uchwalania Konstytucji 3 Maja rozpoczęły się o godz. 9.30 w kościele farnym w Rzeszowie pod wezwaniem św. Wojciecha i św. Stanisława. Mszy św. przewodniczył bp Edward Białogłowski (biskup rzeszowski Jan Wątroba uczestniczył w tym dniu w uroczystości ku czci Matki Bożej Królowej Polski na Jasnej Górze, gdzie biskupi ponowili milenijny akt oddania Matce Bożej). Mszę św. w Rzeszowie koncelebrowało 22 księży.

W Eucharystii uczestniczyły władze państwowe i samorządowe. Obok władz, w uroczystościach wzięły udział służby mundurowe, m.in.: wojsko, policja, straż pożarna, straż więzienna i straż miejska z dowódcami. Nie zabrakło przedstawicieli różnych organizacji, w tym ruchów i stowarzyszeń katolickich. Licznie reprezentowani byli nauczyciele i uczniowie rzeszowskich szkół.

Na początku Mszy św. uroczyście wprowadzono sztandary na czele z sztandarem 21 Brygady Strzelców Podhalańskich. Po odśpiewaniu hymnu państwowego przy akompaniamencie orkiestry wojskowej, ks. Jan Szczupak – proboszcz parafii farnej, przywitał wszystkich zebranych.

Homilię wygłosił ks. Stanisław Słowik – dyrektor Caritas Diecezji Rzeszowskiej. Przypomniał Polską drogę do wolności oraz bohaterów i patriotów, którzy na przestrzeni XIX i XX wieku cierpieli i oddawali życie broniąc polskiej ziemi, języka polskiego i wartości chrześcijańskich. Kaznodzieja nawiązał do szczególnej roli w polskiej drodze do wolności św. Jana Pawła II. Odwołując się do nauczania Ojca Świętego, podkreślił, że Polska jest zakorzeniona w Bogu, kulturze chrześcijańskiej i krzyżu Jezusa Chrystusa. O tym zakorzenieniu trzeba przypominać wobec tendencji wyrywkowego spojrzenia na historię. Mówiąc o patriotyzmie ks. Słowik przestrzegał przed manipulowaniem tą wartością – Patriotyzm to nie moneta przetargowa – ma być w nas, w naszych sercach. Jednocześnie przestrzegał przed tymi, którzy traktują patriotyzm jako przestarzałą wartość.

Po Mszy św. zebrani przeszli na Rynek Rzeszowski, gdzie, po przemówieniach, liczne delegacje złożyły kwiaty przy pomniku Tadeusza Kościuszki.

W dalszej części, już po raz czternasty, obchodzono Święto Paniagi, czyli święto ulicy 3 Maja. W tym roku tematem święta była kultura rumuńska (gośćmi specjalnymi święta były władze i mieszkańcy rumuńskiego Satu Mare – miasta partnerskiego Rzeszowa).