Rzeszów: odsłonięcie pomnika św. Brata Alberta

„To dzieło powstało z miłości i dla miłości” – tak o rzeźbie św. Brata Alberta mówił jej twórca – Karol Badyna. 17 czerwca przy budynku Centrum Integracji Społecznej Rzeszowskiego Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta w Rzeszowie odsłonięto pomnik św. Alberta Chmielowskiego.

Tuż przed odsłonięciem pomnika Aleksander Zacios – prezes Zarządu Rzeszowskiego Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta w Rzeszowie, wyraził nadzieję, że postać tego świętego będzie utwierdzać przechodzących w przekonaniu, że pomaganie innym ma sens. Wstęgę przecięli: Marek Ustrobiński – zastępca Prezydenta Rzeszowa, Janina Filipek – skarbnik Miasta Rzeszowa i Aleksander Zacios. Następnie pomnik pobłogosławił biskup rzeszowski Jan Wątroba, a przedstawicie schronisk dla bezdomnych złożyli przy pomniku kwiaty.

Po odsłonięciu pomnika w świetlicy Centrum Integracji Społecznej odbyła się Msza św. Eucharystii przewodniczył bp Jan Wątroba. W koncelebrze uczestniczyli m.in. dyrektorzy Caritas Diecezji Rzeszowskiej: ks. Stanisław Słowik, ks. Władysław Jagustyn, ks. Bogdan Janik i ks. Piotr Potyrała.

Homilię wygłosił bp Jan Wątroba. Kaznodzieja przypomniał pełne dramaturgii zewnętrznej i wewnętrznej życie Alberta Chmielowskiego. Odnosząc się do jego życiowych wyborów, podkreślił, że każdy chrześcijanin jest powołany do doskonałości i świętości. Biskup rzeszowski zachęcał, abyśmy nie powtarzali błędu jaki popełnił Chmielowski: „Nie popełnijmy błędu Adama Chmielowskiego sprzed jego nawrócenia. On, zamiast szukać i naśladować Boga, szukał własnej doskonałości. Szukał siebie i użalał się nad sobą, że jeszcze ma tyle słabości. Od razu zawierzmy miłosierdziu Bożemu. Bóg go odnalazł nie w doskonałości, już po nawróceniu, ale w słabości. Potem posłał go do tych, którzy nawet nie myśleli o doskonałości (…). W ich twarzach Chmielowski odkrył Jezusa Chrystusa”.

Po końcowym błogosławieństwie wręczono trzy rodzaje wyróżnień. Biskup Jan Wątroba wręczył Aleksandrowi Zaciosowi tryptyk przygotowany z okazji srebrnego jubileuszu diecezji rzeszowskiej. Ksiądz Stanisław Słowik wręczył wyróżnienie Caritas Diecezji Rzeszowskiej „Miłosierny Samarytanin” Janinie Filipek i s. Joannie Smagacz – sekretarz Caritas Diecezji Rzeszowskiej. Natomiast Aleksander Zacios wyróżnił 12 osób i instytucji statuetką „Krzewiciel idei św. Brata Alberta” (statuetki są kopią rzeźby św. Brata Alberta, którą wykonał Karol Badyna). W gronie wyróżnionych znaleźli się m.in.: bp Jan Wątroba i ks. Stanisław Słowik.

Wśród licznych przemawiających był autor rzeźby – prof. Karol Badyna. Na co dzień związany w Wydziałem Rzeźby Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie dał się poznać rzeszowianom przez projekt i rzeźbę pomnika Żołnierzy Wyklętych przy al. Ł. Cieplińskiego. „To dzieło powstało z miłości i dla miłości” – powiedział artysta o rzeźbie św. Brata Alberta.

Ponad połowę kosztów związanych z powstaniem pomnika pokrył Urząd Miasta Rzeszowa. Pozostałe środki pochodzą od sponsorów.