Rzeszów: procesja różańcowa przeszła ulicami miasta

Uczmy się od Maryi, jak odpowiadać na zaproszenie Pana Boga do pracy w winnicy nie tylko słowami, ale całym życiem – mówił w niedzielę biskup Jan Wątroba w Rzeszowie. 1 października odbyła się Rzeszowska Procesja Różańcowa, w której uczestniczyło około 2 tysięcy osób.

Procesja rozpoczęła się pod krzyżem upamiętniającym ofiary komunizmu na Placu Śreniawitów. Punktualnie o godz. 15.00 ks. Rafał Flak rozpoczął Koronkę do Bożego Miłosierdzia. Następnie wprowadził wiernych do rozważań różańcowych zachęcając do modlitwy w intencji Ojczyzny. Modlitwie przewodniczył bp Jan Wątroba. W nabożeństwie uczestniczył również bp Kazimierz Górny i kilkunastu księży.

W procesji, która przeszła ulicami Rzeszowa, dzieci i młodzież niosły figurę Matki Bożej Fatimskiej i relikwie św. Franciszka i św. Hiacynty wypożyczone z rzeszowskiej katedry. Krzyż nieśli na zmianę członkowie Bractw św. Michała oraz św. Józefa, a także Rycerze Kolumba. W nabożeństwie uczestniczyli również m.in. harcerze i harcerki. Uczestnicy śpiewając pieśni maryjne i rozważając tajemnice chwalebne różańca przeszli ul. Szopena, al. Lubomirskich, ul. 3 Maja i ul. Sokoła do Bazyliki Ojców Bernardynów.

Na zakończenie procesji Eucharystii przewodniczył bp Jan Wątroba. W homilii hierarcha nawiązał do fragmentu Ewangelii wg św. Mateusza o posłaniu synów do winnicy. Kaznodzieja zwrócił uwagę, że wszyscy jesteśmy powołani do pracy w winnicy i tak jak synowie z opowiadania Jezusa Chrystusa, różnie na to powołanie odpowiadamy. Wzorem dla nas powinna być Maryja, u której za deklaracją szło również piękne życie. – Uczmy się od Maryi, jak odpowiadać na zaproszenie Pana Boga do pracy w winnicy nie tylko słowami, ale całym życiem – mówił bp Wątroba. Na zakończenie homilii hierarcha zachęcił zebranych do włączenia się w akcję „Różaniec do granic”, która odbędzie się 7 października, w święto Matki Bożej Różańcowej.

Organizatorem nabożeństwa była Rada Ruchów i Stowarzyszeń Katolickich Diecezji Rzeszowskiej. Modlitwę koordynowali: ks. Stanisław Potera – asystent diecezjalny Akcji Katolickiej i ks. Rafał Flak – dyrektor Wydziału Duszpasterskiego Kurii Diecezjalnej.