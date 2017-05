Rzeszów: przysięga Brygady Obrony Terytorialnej

„Wiele razy dzisiaj padło słowo służba. Ono zawsze nam przychodzi na myśl, gdy widzimy ludzi w mundurach. Ludzie w mundurach to ludzie wielkiej służby. Służba to na wskroś ewangeliczna wartość” – mówił bp Jan Wątroba do 159 żołnierzy 3. Podkarpackiej Brygady Obrony Terytorialnej, którzy 21 maja na rzeszowskim Rynku złożyli przysięgę.

Uroczystości na rzeszowskim Rynku poprzedziła Msza św. w kościele garnizonowym. Eucharystii przewodniczył bp Wątroba. Po Mszy św. odbyła się przysięga, w której uczestniczył minister obrony narodowej Antoni Macierewicz. 159 żołnierzy 3. Podkarpackiej Brygady Obrony Terytorialnej przysięgało słowami roty wojskowej.

Przysięga była połączona z nadaniem nowej jednostce sztandaru. Po przysiędze dowódca 3. Podkarpackiej Brygady Obrony Terytorialnej płk. Arkadiusz Mikołajczyk otrzymał pamiątkową odznakę. Minister Macierewicz odznaczył także sześciu żołnierzy, którzy ukończyli szkolenie z wyróżnieniem.

Biskup rzeszowski, przemawiając do zebranych na Rynku, skupił się na wątku służby: „Wiele razy dzisiaj padło słowa służba. Ono zawsze nam przychodzi na myśl, gdy widzimy ludzi w mundurach. Ludzie w mundurach to ludzie wielkiej służby. Służba to na wskroś ewangeliczna wartość. Służba to droga wielkości. To Jezus z Nazaretu, nasz Mistrz, mówił: Kto chce być wielki, niech będzie jak ten, który służy.

To do nas, do was skierowane słowa. Chcę wam serdecznie pogratulować i podziękować za to, że podjęliście tę piękną decyzję, by służyć Bogu i Ojczyźnie. Ojczyźnie, której na imię Polska, ale też tej, której jesteście gotowi bronić przede wszystkim – tego miejsca zamieszkania waszego i waszych bliskich, tej ziemi, podkarpackiej ziemi – służyć. Na tej drodze dążyć do wielkości”.

Życząc radości z pełnienia żołnierskich obowiązków, bp Wątroba zwrócił uwagę na potrzebę troszczenia się o pokój i naśladowania patrona 3. Podkarpackiej Brygady Obrony Terytorialnej – płk. Łukasza Cieplińskiego: „Życzę z całego serca takiego żołnierskiego szczęścia i bezpieczeństwa w czasie zajęć, ćwiczeń i manewrów. Niech Pan wam błogosławi i strzeże. Niech wam pokaże pogodne oblicze i niech was obdarzy pokojem.

Ale też bądźcie w Jego rękach obrońcami pokoju. A gdy trzeba, nie żałujcie swojej krwi, zdrowia, życia w myśl przysięgi. Słowa tej przysięgi są niezwykle podniosłe, ale są też wymagające. Bądźcie wierni tym słowom i dumnie nieście imię patrona swojej brygady – płk. Łukasza Cieplińskiego. Trudno o lepszy wzór moralny, wzór żołnierza, wzór Polaka. Niech on wam będzie przewodnikiem, mistrzem, wzorem”.

Po zlikwidowaniu Wojsk Obrony Terytorialnej w 2008 roku, w 2016 powstała koncepcja ich ponownego utworzenia. A od 1 stycznia 2017 r. stały się one jednym z rodzajów Sił Zbrojnych RP.