Rzeszów: wielkopostne dni skupienia dla księży

Tylko miłość jest wiarygodna – mówił ks. Wiesław Rafacz do księży diecezji rzeszowskiej podczas wielkopostnych dni skupienia. Duchowny skupił się na miłości, której symbolem jest przebite włócznią serce Jezusa Chrystusa.

6 marca w kaplicy Domu Diecezjalnego Tabor w Rzeszowie na wielkopostnym dniu skupienia zgromadzili się księża z Rzeszowa i z północnej części diecezji. Dwa dni wcześniej w Sędziszowie Młp. i Dębowcu modlili się księża z południowej części diecezji rzeszowskiej.

Na wszystkich spotkaniach konferencje głosił ks. Wiesław Rafacz – ojciec duchowy diecezji rzeszowskiej. W nawiązaniu do fragmentu Ewangelii św. Jana o przebiciu serca Jezusa oraz wiersza ks. Janusza St. Pasierba pt. „Getsemani” („Jak to jest / gdy Bogu / pęka serce”) ks. Rafacz szukał odpowiedzi na pytanie: Co się dzieje w Bogu, kiedy człowiek przebije Jego serce.

Duchowny podkreślił, że kiedy człowiek dokonuje odrzucenia Boga, przebija Mu serce, Bóg nie jest w stanie myśleć o niczym innym, jak tylko o tym, aby na swojego zabójcę, nieprzyjaciela wylać Ducha: „Natychmiast wytryskuje źródło wody na obmycie ludzkiego grzechu! Bóg wylewa Ducha na tego, który zabija. Bóg nie może się pogodzić z tym, że człowiek zrywa z nim relację. Natychmiast naprawia to, co człowiek niszczy, jak mu się często wydaje w sposób nieodwracalny”.

Nawiązując do tegorocznego hasła roku duszpasterskiego w Polsce „Idźcie i głoście” ks. Rafacz zwrócił uwagę, że pierwszym misjonarzem, który wyszedł z Jerozolimy, nie był żaden z dwunastu Apostołów, tylko diakon Filip powołany do obsługi stołu, czyli do czynów miłosierdzia: „W głoszeniu Ewangelii najważniejsza jest miłość, która przekracza wszelkie granice. Tylko miłość jest wiarygodna”.

Po konferencji odbyła się adoracja Najświętszego Sakramentu. Modlitwę w Domu Diecezjalnym Tabor o godz. 19.00 prowadził ks. Łukasz Brągiel – wikariusz parafii Chrystusa Króla w Rzeszowie. W słowach wprowadzenia modlił się o odwagę bycia prawdziwymi: „Pomóż nam ściągnąć nasze maski: silnych i zwycięskich, zawsze mających rozwiązanie na wszystko; a spraw, byśmy pozostali w Twojej obecności w poczuciu naszej kruchości i zależności”.

W dalszej części ks. Brągiel zaprosił księży do medytacji opartej na fragmencie 19 rozdziału Księgi Kapłańskiej mówiącego o zobowiązaniach jakie Pan Bóg nałożył na Naród Wybrany (m.in. „Nie będziesz stronniczym na korzyść ubogiego, ani nie będziesz miał względów dla bogatego”). Druga część adoracji – blisko godzinna – odbyła się w ciszy. W tym czasie niektórzy księża skorzystali z sakramentu pokuty.