Rzeszowscy maturzyści przybyli na Jasną Górę

„Jakie to ważne, żeby się nie pomylić, żeby dobrze wybrać, żeby potem nie żałować decyzji” – mówił do maturzystów bp Jan Wątroba. 20, 21 i 22 września 2017 r. odbyła się 21. Pielgrzymka Maturzystów Diecezji Rzeszowskiej na Jasną Górę, w której łącznie uczestniczyło blisko trzy i pół tysiąca maturzystów.

W środę, 20 września, Jasną Górę odwiedzili maturzyści z południowej części diecezji (ok. 1200 osób). W czwartek, 21 września – młodzież ucząca się w szkołach na terenie powiatu rzeszowskiego oraz centralnej i północnej części diecezji (ok. 600 osób). W piątek, 22 września – młodzież ucząca się w Rzeszowie i Ropczycach (ok. 1700 osób).

Przez trzy dni zebraną w bazylice jasnogórskiej młodzież witał ks. Krzysztof Golas – duszpasterz młodzieży diecezji rzeszowskiej. Pierwszym punktem programu była konferencja, którą przez trzy dni głosił ks. Tomasz Ryczek – asystent Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży Diecezji Rzeszowskiej. Po konferencji pielgrzymi uczestniczyli w nabożeństwie pokutnym i adoracji Najświętszego Sakramentu, które w kolejnych dniach prowadzili katecheci i uczniowie z różnych szkół. W czasie nabożeństwa wielu maturzystów skorzystało z sakramentu pokuty.

W środę i czwartek razem z maturzystami na Jasną Górę przyjechał bp Edward Białogłowski. Podczas homilii bp Białogłowski zachęcał słuchaczy m.in. do porządkowania uczuć: „jeśli są pozytywne, mobilizują człowieka do angażowania się w dobro (…). Ale są też uczucia, które mogą prowadzić ku degradacji, ku niszczeniu i z nimi trzeba również robić porządek, jeśli chcemy być ludźmi dojrzałymi, którzy nie kierują się w życiu jedynie emocjami, ale rozumnością i dojrzałością”.

W piątek maturzystom towarzyszył biskup rzeszowski Jan Wątroba. W homilii zwrócił uwagę, że pielgrzymka maturzystów jest doskonałą okazją, aby postawić pytanie o swoją przyszłość. „To jest pytanie o to kim chcę być w życiu, a może jeszcze bardziej: Kim chce mnie mieć Pan Bóg? Co Bóg chce, abym czynił w życiu?” – pytał biskup.

„Jakie to ważne, żeby się nie pomylić, żeby dobrze wybrać, żeby potem nie żałować decyzji, wyboru, to wtedy już tu na ziemi doznamy co to znaczy być szczęśliwym” – dodał. Szukając z młodzieżą odpowiedzi na to pytanie bp Wątroba mówił o logice daru: „Życie według logiki daru można realizować na różnych drogach. Przede wszystkim na drodze życia małżeńskiego. (…) Można też realizować na drodze służby ludziom potrzebującym oraz na drodze kapłaństwa i życia konsekrowanego. Kapłaństwo i życie konsekrowane ma być czytelnym świadectwem życia, które jest zaprzeczeniem wszelkiej formy egoizmu, jest życiem dla. Życiem dla innych” – powiedział.

Ostatnim punktem programu wszystkich dni pielgrzymkowych był różaniec. Dla każdego maturzysty przygotowano okolicznościową książeczkę zawierającą m.in. modlitwę maturzysty i rachunek sumienia.