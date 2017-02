Sąd Konstytucyjny chce równości wobec prawa dla chrześcijan

Najwyższy Sąd Konstytucyjny Egiptu stwierdził niekonstytucyjność artykułu ustawy o administracji publicznej, który przyznaje prawo do płatnego miesiąca wakacji muzułmanom udającym się z pielgrzymką do Mekki.

Uzasadnił to nierównością, jaką zapis ten wprowadza między obywatelami wyznającymi islam i chrześcijaństwo. Tym ostatnim powinien być zapewniony analogiczny miesiąc płatnych wakacji, by mogli udać się z pielgrzymką do Jerozolimy.

Sąd uznał, że dopóki ta nierówność nie zostanie naprawiona, wspomniany artykuł będzie niezgodny z egipską konstytucją, która zapewnia równość praw i obowiązków wszystkim obywatelom.

W 2016 r. zaobserwowano znaczny wzrost liczby koptyjskich chrześcijan z Egiptu, uczestniczących w obchodach Niedzieli Palmowej, Wielkiego Tygodnia i Wielkanocy w Jerozolimie. Oznacza to faktyczne zniesienie zakazu pielgrzymek do Ziemi Świętej, jaki w 1979 r. nałożył na wiernych ówczesny patriarcha koptyjski Szenuda III. Do zmiany przyczynił się z pewnością jego następca Tawadros II, który pojechał do Jerozolimy w listopadzie 2015 r. na pogrzeb tamtejszego koptyjskiego arcybiskupa Abrahama. Choć podróż tę przedstawiano jako „wyjątek”, to wierni odebrali ją jako odcięcie się od zakazu sprzed 30 lat, niekorzystnego dla życia duchowego koptów.

Patriarcha Szenuda III wprowadził zakaz pielgrzymek do Ziemi Świętej w związku z radykalizacją konfliktu arabsko-izraelskiego. Nie zmienił swego stanowiska nawet po normalizacji stosunków Egiptu z Izraelem. Choć zakaz nigdy nie został formalnie zniesiony, to w 2014 r. po raz pierwszy grupa 90 egipskich koptów pojechała na obchody Wielkiego Tygodnia do Jerozolimy.