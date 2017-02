„Samuraj Chrystusa” beatyfikowany w Japonii

We wtorek w hali Osakajo-Ho-ru w Osace prefekt Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych kard. Angelo Amato w imieniu papieża ogłosił błogosławionym japońskiego arystokratę Justusa Ukona Takayamę, żyjącego na przełomie XVI i XVII wieku. Ze względu na swe wysokie pochodzenie społeczne, a zarazem głębokie przeżywanie wiary, którą przyjął w dzieciństwie, bywa nazywany „samurajem Chrystusa” i jest jedną z największych postaci Kościoła w Kraju Kwitnącej Wiśni w całych jego ponad 450-letnich dziejach, a zwłaszcza okresu prześladowań.

Kard. Amato odczytał dekret beatyfikacyjny. Odsłonięto portret bł. Ukona. W uroczystości wzięło udział ok. 10.tys. katolików z Japonii i z zagranicy.

Ukona Takayamę (1552-1615), który podczas chrztu w 1563 r. przyjął imię Justus (Sprawiedliwy), można najprościej nazwać niezłomnym samurajem. Był on panem feudalnym, który narażając życie w czasie krwawych prześladowań chrześcijaństwa w Japonii na przełomie XVI i XVII w. nie tylko nie uległ namowom, aby porzucić wiarę, ale praktykował ją narażając życie. W okresie wojny domowej w Japonii prowadził negocjacje pokojowe, dążył do minimalizacji ofiar i strat.

Żył w całkowitej gotowości na śmierć, podobnie do nieustającego w ewangelizacji i gotowego oddać życie za Chrystusa apostoła Japonii, św. Franciszka Ksawerego. Pozbawiany w ramach prześladowań chrześcijan wszystkich swoich posiadłości i majątku Takayama stał się pielgrzymem i tułaczem, który podobnie do bezbronnego Jezusa z pokorą przyjmował spotykające go szyderstwa i poniżenia nie ustając w kontemplacji męki Chrystusa, której stawał się dobrowolnym uczestnikiem. Zgodnie z ignacjańskimi ćwiczeniami duchownymi, które uprawiał, oddał wszystko, co miał i poświęcił się całkowicie służbie Bogu.

Pozbawiony wszelkich środków do życia, wykończony coraz uboższym i tułaczym stylem życia w ukryciu wraz z 300 osobami z rodziny oraz stojącymi u jego boku poddanymi 8 listopada 1614 r. po długiej, pieszej podróży do Nagasaki przyjął wyrok władz japońskich skazujący go na banicję. W grudniu dotarł do Manili, gdzie z towarzyszącymi mu chrześcijanami japońskimi był owacyjnie witany przez przedstawicieli tamtejszego Kościoła. Zmarł w opinii świętego i męczennika w wyniku wycieńczenia oraz choroby 3 lutego 1615 r., około 40 dni po przybyciu do Manili.

Dekret kanonizacyjny japońskiego męczennika zatwierdził 21 stycznia 2016 r. papież Franciszek. Postulatorem procesu beatyfikacyjnego był profesor Papieskiego Uniwersytetu Gregoriańskiego w Rzymie oraz dyrektor tamtejszego Instytutu Duchowości Ignacjańskiej o. Anton Witwer.

We wsi Toyono, w prefekturze Osaka, gdzie urodził się błogosławiony, działa dom kultury poświęcony jego pamięci. Mieszkańcy postawili przed nim w zeszłym roku pomnik Ukona Justyna z żoną Justyną. W mieście Takatsuki, koło Osaki, gdzie Takayama wybudował zamek i 12 lat mieszkał z rodziną, został wydany specjalny folder poświęcony jego działalności religijnej. Również w Manili wzniesiono posąg jemu poświęcony na placu Dilao.

Ponadto na cześć błogosławionego powstała opera pt. „Ukon Takayama – błogosławiony pan, miecz czy miłość?”.

We Włoszech powstał film dokumentalny pt. „Samuraj Ukon, droga miecza i droga krzyża”. W Polsce osoba niezłomnego samuraja i mistrza ceremonii parzenia herbaty zaprezentowana zostanie w marcu br. w książce Doroty Hałasy i Zygmunta Kwiatkowskiego SJ pt. „Chrystus w kraju samurajów”.

Kościół katolicki w Japonii ma dotychczas 42 świętych i 393 błogosławionych – przy czym wszyscy oni są męczennikami z okresu Edo (1603-1867) i czczeni są grupowo.