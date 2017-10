Sandomierz: Biblioteka Diecezjalna zakwalifikowana do grona Bibliotek Narodowych

Biblioteka Diecezjalna w Sandomierzu zakwalifikowana została do grona Bibliotek Narodowych. Otrzymanie certyfikatu pozwoli m.in. na pozyskiwanie funduszy umożliwiające zakup nowych pozycji i konserwację cennych zbiorów.

O to aby Biblioteka Diecezjalna przyjęta została do elitarnego grona Bibliotek Narodowych zabiegał bp Krzysztof Nitkiewicz, zwracając się z odpowiednim wnioskiem do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Minister prof. Piotr Gliński po zapoznaniu się z dokumentami i opiniami Krajowej Rady Bibliotecznej włączył Bibliotekę Diecezjalną w Sandomierzu do elitarnego grona placówek bibliotecznych.

Ks. Piotr Tylec, dyrektor Biblioteki Diecezjalnej podkreśla, iż jest to wielkie wyróżnienie, że placówka przez niego kierowana znalazła się w gronie bibliotek elitarnych, wśród których znajdują się m.in.: biblioteki uniwersyteckie, Biblioteka Sejmowa, Książnica Poznańska, Książnica Pomorska czy Biblioteka Ossolińskich we Wrocławiu.

– Posiadająca obszerne zbiory książkowe i archiwalne nasza biblioteka od lat prowadziła działalność upowszechniającą naukę i badania historyczne. Przy składaniu jednego z wniosków o dofinansowanie konserwacji i udostępnienia starodruków okazało się, że aby można było ubiegać się o takie środki biblioteka musi znajdować się na ministerialnej liście bibliotek naukowych. Dlatego wtedy rozpoczęliśmy starania, aby nasze zbiory zostały włączone właśnie do takiej bibliotecznej elity – wyjaśnia ks. Piotr Tylec.

Zdaniem dyrektora, procedura otrzymania takiej kwalifikacji nie jest łatwa i wymaga spełnienia określonych warunków.

– Pierwszym z nich jest posiadanie przez bibliotekę minimum jednego specjalistycznego zasobu z konkretnej dziedziny naukowej. Nasza biblioteka posiada trzy takie zasoby z działu historii, teologii i filozofii. Kolejnym warunkiem jest posiadanie przynajmniej jednego pracownika z tytułem naukowym. Ten warunek także spełnialiśmy. Trzecim kryterium było posiadanie odpowiedniej infrastruktury informatycznej pozwalającej na dostęp do baz naukowych i możliwość korzystania z zasobów zdygitalizowanych oraz posiadanie odpowiedniej czytelni. Te warunki dopełniliśmy otwierając profesjonalny Zakład Naukowy – wyjaśnia dyrektor.

Włączenie na elitarną listę biblioteczną zbiegło się z otwarciem w Bibliotece Diecezjalnej Zakładu Naukowego.

– Z zasobów naszej biblioteki mogli i nadal mogą korzystać wszyscy chętni. Zachęcamy i zapraszamy do korzystania z niej i poszerzania swojej wiedzy. W Zakładzie Naukowym znajdują się pozycje ogólne dotyczące działów historii, teologii, filozofii i Ziemi Sandomierskiej – dodaje ks. Piotr Tyniec.

Zakład Naukowy nosi imię ks. Andrzeja Wyrzykowskiego, długoletniego kierownika, który włożył największy wkład w uporządkowanie i skatalogowanie księgozbioru Biblioteki Diecezjalnej.

Historia Biblioteki Diecezjalnej sięga listopada 1820 r. kiedy to ówczesny bp Adam Prosper Burzyński powołał do istnienia Seminarium Duchowne, w którego strukturę wkomponowana została również biblioteka. Stanowiła zaplecze naukowo – dydaktyczne dla ówczesnych seminarzystów i księży profesorów. W tym czasie przeniesione zostały do niej książki z zamykanych, na mocy ukazu carskiego, klasztorów.

1 stycznia 2007 r., dekretem bp. Andrzeja Dzięgi ustanowiona została Biblioteka Diecezjalna, do której włączono: Bibliotekę i Archiwum Wyższego Seminarium Duchownego, Bibliotekę i Archiwum Kapituły Diecezjalnej w Sandomierzu, Archiwum Diecezjalne w Sandomierzu.