Sandomierz: finałowa gala 20. Festiwalu Kultury Chrześcijańskiej Eutrapelia

Kilkadziesiąt szkolnych grup artystycznych wzięło udział w finałowej gali 20. Festiwalu Kultury Chrześcijańskiej Eutrapelia, która odbyła się 8 czerwca w Sandomierzu. Mszy św. sprawowanej w katedrze przewodniczył bp Krzysztof Nitkiewicz.

Hasłem tegorocznych przeglądów form artystycznych Festiwalu Eutrapelia, było: „Idźcie i głoście”. Zaprezentowali się w nich uczniowie z 32 szkół ponadgimnazjalnych z terenu całej diecezji sandomierskiej.

Młodzież prezentowała różnorodne formy artystyczne m.in.: spektakle teatralne, prezentacje multimedialne, poezję, przedstawienia wokalno-instrumentalne, a nawet filmy.

Mszę św. sprawowaną w bazylice katedralnej pod przewodnictwem bp. Krzysztofa Nitkiewicza, koncelebrowali kapłani, katecheci, duszpasterze i opiekunowie młodzieżowych grup artystycznych.

Biskup w homilii podkreślił, że im bardziej nasze serce należy do Boga, tym jest piękniejsze i zdolne do miłości oraz nie ogranicza się do wyznań miłości, gdyż one są zazwyczaj efektem jakiegoś chwilowego uniesienia.

– Jeśli nasze serce należy do Boga, to kocha naprawdę, głosi miłość całym sobą, poszerzając horyzonty widzenia i działania. Z kolei konsekwencją nieobecności Boga w życiu człowieka, jest brak miłości albo jej deformacja. Moi Drodzy oddajmy Bogu nasze serca, a On nauczy nas kochać – mówił bp Krzysztof Nitkiewicz.

W podsumowaniu Eutrapelii wzięli udział przedstawiciele władz samorządowych oraz oświatowych, które wspierają jej coroczną realizację. Nie zabrakło także władz szkolnych oraz młodzieży, która prezentowała swoje formy artystyczne.

Na scenie w Katolickim Domu Kultury wręczono festiwalowe laury, nagrody oraz upominki wszystkim zespołom, które wzięły udział w tej edycji przeglądu młodzieżowych form artystycznych oraz współpracowały z festiwalem przez dwie dekady jego działalności.

Zdaniem Ewy Sęk reprezentującej organizatorów, te 20 lat pracy festiwalowej przyniosło bardzo wiele dobrych owoców i pozwoliło wielu młodym ludziom bardziej świadomie przeżywać swoją wiarę.

– Trudno podsumować te lata, bo festiwal rozwija się dynamicznie i przynosi nadal wielkie dobro. Dziś właśnie dziękujemy Bogu i tym, którzy przez te lata to wydarzenie tworzyli, rozwijali i dokładali starań by było na wielkim artystycznym poziomie. Dziś mamy świadomość, że festiwal wpisał się na stałe w kalendarz kulturalny szkół ponadgimnazjalnych angażując nauczycieli i młodzież – podsumowała organizatorka Ewa Sęk.

Podczas finałowego przedstawienia wystąpili młodzi artyści z Centrum Edukacji Zawodowej w Stalowej Woli z programem muzyczno-poetyckim oraz uczennica Zespołu Szkół z Opatowa. Zespół Pieśni i Tańca „Racławice” zaprezentował taneczny spektakl mówiącym o chrześcijańskich korzeniach naszej Ojczyzny.

Festiwal Kultury Chrześcijańskiej Eutrapelia organizowany jest od 20 lat w szkołach mieszczących się na terenie województw: świętokrzyskiego, podkarpackiego i lubelskiego. Organizatorami Festiwalu Kultury Chrześcijańskiej Eutrapelia są: Katolicki Dom Kultury „Arka”, Towarzystwo Przyjaciół Zespołu Pieśni i Tańca „Racławice” oraz Wydział Nauki i Wychowania Katolickiego i Duszpasterstwo Dzieci i Młodzieży Diecezji Sandomierskiej.