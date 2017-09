Sandomierz: nowy portal ewangelizacyjny

Na początku września wystartowała w Internecie nowa oferta ewangelizacyjna diecezji sandomierskiej. Twórcy niedawno otwartego portalu www.santeos.pl pragną poprzez swoją działalność „rozpalić wiarę”. Jak mówią: „Jesteśmy grupą młodych ludzi, których łączy przede wszystkim wiara w Boga i chęć dzielenia się nią z innymi”.

Ks. Rafał Kusiak, główny opiekun strony, podkreślił, że celem pracy całego zespołu redakcyjnego jest realizacja Chrystusowego wezwania „Idźcie na cały świat”. „Pragniemy dotrzeć z naszą misją do każdego wierzącego i niewierzącego, zwłaszcza z naszej rodzinnej diecezji sandomierskiej. Mamy nadzieję, że u odwiedzających SanTeos – Portal Ewangelizacyjny Diecezji Sandomierskiej – zapalimy gorliwość do służenia Bogu, a tym samym do bycia ewangelizatorem w swoim środowisku” – dodał.

Nazwa portalu „SanTeos” nawiązuje do stolicy diecezji – Sandomierza (San) oraz do greckiego terminu określającego Boga (Theos). Ks. Kusiak wyjaśnia, że nazwa: „Bóg w Sandomierzu” odnosi się do ciągłej obecności Pana Boga, mimo że przejawy tej obecności nie są przez wielu dostrzegalne.

Nowa strona diecezji sandomierskiej oferuje codziennie ciekawe artykuły religijne, komentarze do Ewangelii, filmy ewangelizujące oraz słowo na #BożyDzień, tak by każdy znalazł coś dla siebie. Portal ma przede wszystkim przekazywać wiarę i informacje o podejmowanych dziełach ewangelizacyjnych w diecezji.

Redakcja strony zaprasza osoby odwiedzające portal do współpracy i zaangażowania się w dzieło ewangelizacji.