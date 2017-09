Sandomierz: ponad 2 tys. osób zgłosiło się na jubileuszowe Spotkanie Młodych Diecezji Sandomierskiej

Ponad 2 tys. młodych osób zgłosiło chęć uczestniczenia w trzydniowych 20. Spotkaniach Młodych Diecezji Sandomierskiej, które dzisiaj rozpoczynają się na terenie gmin Nowa Dęba i Majdan Królewski. Przebiegać one będą pod hasłem „Wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny”. Młodzież uczestniczyć będzie m.in. w: spotkaniach modlitewnych, koncertach i tańcach integracyjnych.

Dla Ani z Majdanu Królewskiego jubileuszowe Spotkanie Młodych to wyjątkowe wydarzenie, ponieważ po raz pierwszy bierze w nich udział jako wolontariuszka. „Całkiem inaczej przeżywa się całe spotkanie, gdy jest się częścią organizacji. Za każdym razem jest to czas na pogłębienie swojej wiary, jednak teraz doświadczam ile wysiłku potrzeba włożyć w organizację spotkania, przez co doceniam każdą osobę chętną do pomocy” – podkreśla.

Diecezjalne dni młodych rozpoczną się w piątek po popołudniu od rejestracji uczestników w parafiach: Nowa Dęba (2 parafie), Majdan Królewski, Krzątka, Komorów, Tarnowska Wola. Każdy z uczestników otrzyma „Pakiet wjazdowy”, który zawiera niezbędne informacje potrzebne do uczestnictwa. Wszystkich przyjezdnych młodych przyjmą pod swój dach mieszkańcy sześciu parafii.

Zawiązanie wspólnoty, a po nim nabożeństwo fatimskie nastąpi w dwóch kościołach stacyjnych: pw. Podwyższenia Krzyża św. w Nowej Dębie i pw. św. Bartłomieja w Majdanie Królewskim.

W sobotę zaplanowano m.in.: spotkanie ze wspólnotą Przymierze Miłosierdzia, „Krąg radości” (zajęcia w grupach tematycznych), koncert zespołu Luxtorpeda oraz adorację Najświętszego Sakramentu. Po kolacji odbędzie się „Wieczór uwielbienia”, który zakończy się Apelem Jasnogórskim.

W ostatnim dniu Dni Młodych po modlitwach i spotkaniu ze wspólnotą Przymierze Miłosierdzia, odbędzie się koncert zespołu Oremuz. 20. Spotkanie Młodych Diecezji Sandomierskiej zakończy uroczysta Msza św. na placu w Nowej Dębie sprawowana przez biskupa sandomierskiego Krzysztofa Nitkiewicza.

Pierwsze spotkanie młodych odbyło się w 1998 r. w Stalowej Woli. Przez kilka lat spotkania były organizowane na Świętym Krzyżu. Począwszy od 2010 r. diecezjalne spotkania młodych wprost nawiązują do Światowych Dni Młodzieży i odbywają się w kolejnych miastach diecezji sandomierskiej. W poprzednim spotkaniu zorganizowanym w Staszowie uczestniczyło ponad 3 tysiące osób.