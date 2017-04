Sandomierz: zakończenie seminarium odnowy wiary w Duchu Świętym

Dobiegły końca, odbywające się w Sandomierzu od ośmiu tygodni spotkania zorganizowane w ramach seminarium odnowy wiary w Duchu Świętym. Podsumowaniem ich była Msza św. pod przewodnictwem bp. Krzysztofa Nitkiewicza sprawowana 1 kwietnia br. w kościele pw. Ducha Świętego.

W homilii biskup, ostrzegał przed próbami dopasowania Chrystusa i Jego Ewangelii do własnego sposobu życia, niczego w nim nie zmieniając.

Hierarcha zauważył, że takie chrześcijaństwo jest wygodne ale przypomina zasuszony i bezwonny kwiat. Uznanie Chrystusa za Pana i Zbawiciela oznacza natomiast konieczność stałej i konsekwentnej przemiany zgodnie z duchem Ewangelii.

Biskup wyraził radość, że spora grupa osób podjęła się tego w ramach sandomierskiego seminarium odnowy wiary.

Przez osiem tygodni sandomierzanie spotykali się w kościele pw. Ducha Świętego w ramach seminarium odnowy wiary w Duchu Świętym. Spotkania poprowadzili ewangelizatorzy ze „Wspólnoty Gaudete” z Krakowa.

Podczas każdego spotkania-katechezy podejmowany był konkretny temat dotyczący miłości Bożej, nawrócenia, tajemnicy Ducha Świętego, wspólnoty, Eucharystii. Następnie uczestnicy spotykali się w małych grupach na dzieleniu się Słowem Bożym. Każdy z uczestników otrzymał także notatnik, w którym na każdy dzień wyznaczony jest fragment Pisma świętego do osobistej medytacji.

Zdaniem Roberta Zientary, jednego z prowadzącego spotkania ze „Wspólnoty Gaudete”, był to czas mocno zaskakujący, szczególnie pod tym kątem, że doświadczyliśmy tego, że Pan Bóg wybrał nas do poprowadzenia tego seminarium.

– To był czas, podczas którego Bóg poprzez swoje Słowo docierał naszych serc. Widać było zaangażowanie i otwartość tych osób, które przychodziły na spotkania i to nas budowało. Z każdym przyjazdem tutaj do Sandomierza była we mnie coraz większa radość z tego że mogę dzielić się doświadczeniem Bożej miłości i tego czego Bóg dokonuje w moim życiu, w życiu mojej wspólnoty – ewangelizator Robert Zientara.

Zdaniem uczestników, „Wspólnocie Gaudete” należą się wielkie podziękowania wspólnocie, za spędzony wspaniały dobry i Boży czas. Było to, bowiem doświadczenie czegoś nowego, głoszenia i przepowiadania Jezusa przez osoby świeckie.

– Dla mnie był to czas współpracy ze wspólnotą i możliwości patrzenia na to jak Pan Bóg pragnie siebie dawać w innych miejscach, doświadczeniem tego jak Pan Bóg chce zapalić kolejne światełko, i to światełko zapaliło się w Sandomierzu – mówiła Marta Witczak.

– Było to dla mnie osobiście bardzo pozytywne wrażenie i chcę w nim dalej trwać i uczestniczyć nadal w spotkaniach wspólnoty – podkreślał pan Krzysztof.

– Był to na pewno czas odnowienie wiary, zbliżenia się do Jezusa i uznania Go i przyjęcia jako Pana i Zbawiciela – dodała pani Agnieszka.

Na zakończenie Mszy św. ks. Marek Kuliński, jeden z inicjatorów seminarium, poinformował, że spotkania odnowy wiary będą kontynuowane i prowadzone przez członków „Wspólnoty Gaudete”. Odbywać się będą w kolejne wtorki o godz. 19.00 w kościele pw. Ducha Świętego w Sandomierzu.