Sandomierz: zarzuty dla mężczyzn, którzy dopuścili się obrazy uczuć religijnych

Zarzuty złośliwego przeszkadzania w wykonywaniu aktów religijnych oraz obrazę uczuć religijnych usłyszeli od prokuratora dwaj mężczyźni, którzy 30 sierpnia w kościele pw. św. Józefa w Sandomierzu, pijąc alkohol, złośliwie przeszkadzali we Mszy św., dopuścili się obrazy uczuć religijnych oraz uszkodzili witrynę z malowidłem ściennym.

W minioną środę w sandomierskiej świątyni dwaj mężczyźni w wieku 19 i 47 lat, spożywając alkohol, zakłócali porządek nabożeństwa kościelnego oraz dopuścili się obrazy uczuć religijnych.

– Zachowywali się głośno i nieprzyzwoicie, przeszkadzając zebranym wiernym w uczestnictwie we Mszy św. – poinformowała KAI st. sierż. Paulina Mróz, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Sandomierzu.

Ponadto, jak dodaje oficer prasowy, jeden z mężczyzn rzucił butelką po wódce w przedszkolną witrynę z malowidłem ściennym znajdującym się w murach odgradzających kościół.

Sprawcy zdarzenia uciekli z terenu kościoła i ukryli w jednym z pobliskich sklepów. Natychmiast na miejscu pojawili się policjanci, którzy ustalili tożsamość mężczyzn i zatrzymali ich. Są to dwaj mieszkańcy Sandomierza.

Śledczy przedstawili sprawcom zarzuty złośliwego przeszkadzania w wykonywaniu aktów religijnych oraz obrazę uczuć religijnych, za co może grozić kara do 2 lat pozbawienia wolności. Ponadto 47-latek odpowie za zniszczenie mienia, za co grozi kara do 5 lat pozbawienia wolności.