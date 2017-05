Sanktuaria owocnymi miejscami nowej ewangelizacji

Pielgrzymkę Franciszka do Fatimy można streścić kilkoma sformułowaniami samego papieża. Po pierwsze, była to pielgrzymka wiary. Fatima przez swe orędzie mówi o wielkiej nadziei, o tym, że ludzie mogą być zdolni do wzajemnego dialogu.

Po drugie, Fatima jest płaszczem światła. Oznacza to, że siła wiary i siła miłości muszą jeszcze bardziej stać się stylem życia wierzących. Doświadczenie Fatimy jest przede wszystkim doświadczeniem modlitwy. Przybywa się tam głównie po to, by modlić się do Matki Boskiej.

Papież wielokrotnie przypominał, iż sanktuaria stwarzają niezastąpioną okazję do ewangelizacji. Ewangelizować nie znaczy pozostawać zamkniętymi w samym sobie, ale wychodzić do innych, iść wszędzie tam, gdzie znajduje się współczesny człowiek. I te doświadczenie ciszy, modlitwy stają się jedną z dróg ewangelizacji, ponieważ przede wszystkim pomagają odkryć naszą tęsknotę za Bogiem.

Franciszek docenia znaczenie pobożności ludowej, ujawniającej się m.in. w pielgrzymowaniu do sanktuariów. Może się to stać ważnym elementem katechizacji i ewangelizacji. Ojciec Święty przypomina zarazem, że Fatima dla Portugalczyków jest ważnym elementem tożsamości, nie tylko katolickiej, ale też narodowej.