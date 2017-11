Scrabble ze świętymi

Już po raz siódmy w wigilię uroczystości Wszystkich Świętych w katedrze pw. św. Stanisława Kostki zgromadziła się młodzież archidiecezji łódzkiej, aby wspólnie na modlitwie przed Najświętszym Sakramentem wpatrywać się w postacie świętych, którzy są drogowskazami na drodze do świętości. Przy wyjściu z katedry każdy uczestnik spotkania otrzymał scrabble z literką, która ma być konkretnym zdaniem dla tej osoby.

– Tematyka tegorocznej Nocy Świętych to nawiązanie do popularnej gry w scrabble, podczas której ujawniają się postacie trzech świętych: św. Rity, św. Maksymiliana i św. Jana Bosko – mówi Anna Augustyniak. Przyzywając ich wstawiennictwa, uczestnicy spotkania modlili się dla siebie o trzy dary: pokorę, zaufanie i radość, które cechowały tych świętych – dodaje uczestniczka spotkania.

Zgromadzona młodzież wraz z chórem śpiewała pieśni uwielbienia, a z prowadzącym modlitwy – ks. Marcinem Majdą, moderatorem Ruchu Światło – Życie, modliła się przez wstawiennictwo świętych o Boże dary dla siebie.

Noc świętych to katolicka alternatywa dla cieszącego się coraz większą popularnością Halloween. Jak podkreślają księża, chodzi o to, by zamiast fascynacji śmiercią, pokazać młodym ludziom piękno świętości.

– Zdarza się, że wspominamy świętych i na tym poprzestajemy! – mówił ks. Paweł Bogusz w czasie nabożeństwa. Święci to nie historia. To nie jest tylko historia! To jest ta noc, w czasie której chcemy im oddać cześć – wigilia Wszystkich Świętych. To jest mobilizacja, żeby ta historia się nie przerwała! Na świętych nie mamy patrzeć tylko z zachwytem, ale oni mają być dla nas drogowskazem do naszej świętości – podkreślił archidiecezjalny duszpasterz młodzieży.

Katolicka inicjatywa Nocy Świętych z roku na rok cieszy się coraz większym zainteresowaniem młodych ludzi. – Jestem na Nocy Świętej po raz pierwszy – mówił Paweł Urbanek. Dowiedziałem się, że jest takie spotkanie i wraz z kolegami postanowiliśmy tutaj przyjść. Jest tutaj bardzo przyjemna atmosfera i czuć obecność Pana Boga – dodaje gimnazjalista. – Każdy z nas ma swojego świętego patrona, a dzisiejsza noc jest im poświęcona, dlatego tutaj jestem. Przyszedłem do katedry, aby modlić się i prosić, by mój patron się mną opiekował – tłumaczy Tomasz Tokarczyk, student Politechniki Łódzkiej.

Uczestnicy modlitewnego spotkania mieli możliwość skorzystania z sakramentu pokuty, duchowo przeżyć spotkanie z Chrystusem Eucharystycznym w czasie adoracji Najświętszego Sakramentu oraz śpiewać Litanie do Wszystkich Świętych. Po zakończeniu wspólnej modlitwy młodzi uczcili relikwie świętych.

Przy wyjściu z katedry, każdy uczestnik spotkania otrzymał scrabble z literką, która ma być konkretnym zdaniem dla tej osoby. – Noś tę literkę przy sobie, może w portfelu, może w kieszeni i niech ona ci przypomina o tym, nad czym masz pracować, co masz w sobie zmieniać – zachęcał ks. Bogusz.

Noc Świętych w katedrze łódzkiej odbywa się od 2011 roku, a organizatorem jej jest Wydział Duszpasterstwa Archidiecezji Łódzkiej.