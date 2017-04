„ŚDM na Ukrainie” – młodzież dziękuje za „Bilet dla Brata”

Młodzież z czterech ukraińskich parafii, która uczestniczyła w ŚDM w Krakowie chce odwdzięczyć się Polakom za pomoc otrzymaną dzięki wspólnej akcji „Biletu dla Brata” i Saletyńskich Dzieł Misyjnych. Z myślą o polskich gospodarzach młodzi Ukraińcy organizują w lipcu „ŚDM na Ukrainie”.

Lipcowe spotkanie, to wspólna inicjatywa młodzieży i misjonarzy saletynów z czterech ukraińskich parafii: w Busku, Krzywym Rogo, Nikopolu i Zaporożu. Pomysłodawcą jest ks. Paweł Bryś, misjonarz saletyn, który od początku zaangażowany był w zbieranie funduszy dla młodzieży z Ukrainy w ramach połączonych projektów „Biletu dla Brata” i Saletyńskich Dzieł Misyjnych.

– Gościnność Polaków była wielka, a doświadczyliśmy jej od razu po przekroczeniu granicy. Gdyby nie pomoc wielu ludzi dobrej woli, wśród których byli też liczni wolontariusze z diecezji płockiej, ci młodzi nie zobaczyliby Polski, ani papieża Franciszka i nie doświadczyliby ŚDM – mówi saletyn.

Jak dodaje, to właśnie z tej wdzięczności za wielki wysiłek Polaków zrodził się pomysł, by zaprosić płockich gospodarzy do miejsc, w których na co dzień mieszkają młodzi, którzy ich odwiedzili. Ukraińcy chcą nie tylko przyjąć polską młodzież u siebie, ale też dołożyć starań, by sfinansować ich pobyt na Ukrainie i tym samym odwdzięczyć się za wsparcie finansowe, jakie otrzymali w ubiegłym roku.

W dniach 20-30 lipca Ukraińcy chcą zaprosić do siebie ok. 35 młodych wolontariuszy i przedstawicieli rodzin z diecezji płockiej, gdzie gościła ukraińska młodzież podczas Dni w Diecezjach poprzedzających ŚDM. W programie spotkania na Ukrainie znajdą się zarówno wydarzenia kulturalne, krajoznawcze jak i wspólna modlitwa i spotkania z ukraińskimi rodzinami, u których najprawdopodobniej zamieszka polska młodzież.

W ubiegłym roku dzięki pomocy zebranej w ramach współpracy „Biletu dla Brata” i Saletyńskich Dzieł Misyjnych, w Dniach w Diecezjach i ŚDM Kraków 2016 r. wzięło udział 67 osób z czterech parafii misjonarzy saletynów na Ukrainie. Na ten cel zebrano kwotę ponad. 78 tys. zł.