Selfie dla Jasnogórskiej Maryi – kolejna inicjatywa jubileuszowa

Selfie dla Maryi to kolejna inicjatywa w Jubileuszowym Roku 300. rocznicy koronacji Cudownego Obrazu Matki Bożej na Jasnej Górze. Paulini wciąż przypominają, że to wierni są żywymi klejnotami w koronie Maryi i zachęcają do wielkiej mobilizacji duchowej. Pomóc mają w tym różne propozycje m.in. Wieczory Maryjne, strefa świadectw czy darmowa aplikacja „Diament z korony”.

Selfie dla Maryi to zachęta, by tym razem, drogą elektroniczną przesyłać na Jasną Górę swoje zdjęcie i duchowy dar dla Matki Bożej Jasnogórskiej.

– Z tych zdjęć utworzymy wielką mozaikę wizerunku Częstochowskiej Maryi tak, aby każdy mógł w tym wizerunku się odnaleźć, ale też przede wszystkim dać wyraz temu, że to my, Polacy chcemy być obliczem Maryi – wyjaśnia o. Tomasz Tlałka. Koordynator dzieła Żywa Korona Maryi podkreśla, że i w tej inicjatywie istotą są duchowe dary dla Matki Najświętszej.

Zakonnicy zapewniają, że wszystkie zdjęcia znajdą się w wielkiej „selfie mozaice”, która zostanie zaprezentowana w mediach elektronicznych, a także umieszczona w formie baneru na Jasnej Górze. W akcji będą brały udział zdjęcia dostarczone organizatorom do 31.07.2017 r. Obraz zostanie wykonany w terminie do 26 sierpnia.

W celu stworzenia mozaiki paulini przewidują wykorzystanie ok. 50 tysięcy zdjęć. Do ich przesyłania zachęcają wszystkich, którzy potrafią sobie zrobić fotografię. Zaproszenie kierowane jest już od kilku tygodni do maturzystów, którzy nadal bardzo licznie pielgrzymują na Jasną Górę.

Specjalny formularz do przesyłania selfie znajduje się na stronie: koronamaryi.pl. Wciąż przyjmowane są także tradycyjne zdjęcia papierowe, których jest już ponad 8 tys. Specjalną aplikację na smartfony pobrało już ok. 5 tys. osób.

Funkcjonuje specjalny kanał na YouTube z katechezami: co znaczy żyć według Ewangelii.

Rok Jubileuszowy 300-lecia koronacji Cudownego Obrazu Matki Bożej to przede wszystkim zachęta do tworzenia Żywej Korony Maryi. Zakonnicy przypominają, że „dar, który możemy złożyć Maryi będzie świadectwem, że pragniemy podjąć próbę nawrócenia do życia zgodnego z Ewangelią”.

– Może jest coś, o czym na dnie swego serca wiesz, że Bogu się nie podoba podejmij próbę. Może to nałóg, który bardzo trudno Ci porzucić. Codzienne duchowe dary jak np. różaniec, czytanie Pisma Św., modlitwa, codzienne małe zwycięstwa, składają się na coś wielkiego, pięknego, wielki kosz duchowych diamentów dla Maryi, prowadząc do wielkiego zwycięstwa – podkreślają paulini.

Pierwsza stacja obchodów jubileuszowych pierwszej koronacji jasnogórskiego obrazu Królowej Polski z udziałem polskich biskupów i władz państwowych odbędzie się już 3 maja. Uroczystość poprzedzi, 2 maja otwarcie wystawy „Regina mundi, Regina Poloniae. Regalia Matki Bożej”.