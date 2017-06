Sianów: finał XVI konkursu twórczości Karola Wojtyły

„Jan Paweł II – bądźcie świadkami miłosierdzia” – pod tym tytułem zorganizowano XVI Wojewódzki Konkurs Twórczości Karola Wojtyły – św. Jana Pawła II. W finale, który odbył się 16 czerwca w Gminnym Gimnazjum w Sianowie wzięli udział uczniowie z terenu województwa zachodniopomorskiego.

Uczniowie mieli do wyboru różne formy wyrazu artystycznego: deklamację albo śpiew utworów poetyckich, prozy lub tekstów św. Jana Pawła II. Ponadto – od ubiegłego roku – mogli wybierać także spośród utworów jemu poświęconych. Wydarzeniu artystycznemu towarzyszyły konkursy dodatkowe: literacki, plastyczny oraz na prezentację multimedialną.

W finale wojewódzkim, który odbył się w auli sianowskiego gimnazjum, Grand Prix wyśpiewała sobie „Pieśnią o Bogu ukrytym” koszalinianka Katarzyna Ryk. I miejsce w kategorii poezji zdobyła Magdalena Jarząb tekstem „Górole pytają”; w kategorii prozy zwyciężyła Wiktoria Pietras z Koszalina deklamując fragmenty nauczania społecznego św. Jana Pawła II z 1982; natomiast w kategorii poezji śpiewanej 1. miejsce zdobyła Julia Piotrowska z Sianowa, która zaśpiewała „Piosenkę dla rodziców”.

O to, by młodzi odważniej poszukiwali inspiracji w twórczości Karola Wojtyły upomniał się na zakończenie konkursu jego juror ks. Henryk Romanik, biblista i poeta. – Jednym ze sposobów na spotkanie się z Janem Pawłem II jako poetą czy autorem tekstów nauczania Kościoła jest prezentacja jego dzieł – powiedział. – Sam konkurs pokazuje, że istnieje potrzeba poznawania tego dorobku, ale też właściwego jego doboru.

Podczas konkursowej gali ks. Romanik zachęcał młodzież, by spróbowała samodzielnej lektury tekstów młodego Wojtyły, tych z okresu wojny, studiów i początków kapłaństwa. – Jest to twórczość zachęcająca, by także samemu zanotować własną modlitwę, czy to w formie listu czy jako tekst, który może stać się podarunkiem dla kogoś, kogo kochamy czy szanujemy – podpowiadał uczestnikom.

Juror uważa, że należy wspierać nie tylko młodzież, która chęcią do poznania i prezentacji niełatwych tekstów papieskich wybija się na tle rówieśników, ale też katechetów, którzy inspirują podopiecznych oraz samych organizatorów, by nie zaniechali ambitnego projektu.

Patronat honorowy nad konkursem objął Biskup Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej oraz Zachodniopomorski Kurator Oświaty.

Historia konkursu sięga 2001 r., kiedy to w sianowskim gimnazjum zorganizowano wieczór poezji Karola Wojtyły. – Tamten wieczór przerodził się w konkurs twórczości i od tego czasu organizujemy go co roku, zapraszając do udziału także młodzież z terenu województwa i naszej diecezji – powiedział Krzysztof Sosnowski, dyrektor Gimnazjum Gminnego im. Ireny Sendlerowej w Sianowie.