Siekierki: koronacja Obrazu MB Nadodrzańskiej Królowej Pokoju

Setki pielgrzymów z całej archidiecezji szczecińsko-kamieńskiej, księża, parlamentarzyści wzięli udział w Koronacji Obrazu Matki Bożej Nadodrzańskiej Królowej Pokoju w Siekierkach. Sobotniej uroczystości przewodniczył abp Andrzej Dzięga, metropolita szczecińsko-kamieński.

Arcybiskup dziękował wszystkim, którzy przyczynili się do tego, że dziś doszło do uroczystej koronacji. Ci, którzy się modlili w tej sprawie, badali ją w ramach komisji i wyrażali swoje opinie. – Chcę Wam wszystkim dziękować, bo dzięki temu w tym dziewiątym roku mojego posługiwania, jak gdyby po Wielkiej Nowennie, z pełną radością serca i wdzięcznością Bogu za to miejsce, które się rozwija, rozkwita, rozrasta i już owocuje, możemy nakładać korony jako wotum naszego pokolenia. Jako korony Kościoła nad Odrą i Bałtykiem, jako wdzięczność naszą, uznanie, uczczenie i nowe zawierzenie – mówił abp Dzięga.

– Korony, które zostały dziś nałożone przez księdza arcybiskupa, są wdzięcznością wszystkich ludzi. My ofiary na te korony zbieraliśmy od pielgrzymów. To wyraz wdzięczności od wszystkich pielgrzymów za otrzymywane łaski – tłumaczył kustosz Sanktuarium Matki Bożej Nadodrzańskiej Królowej Pokoju w Siekierkach ks. kan. Bogdan Przybysz.

Po Mszy św. wierni przeszli do strefy modlitwy, by uczestniczyć w ogólnopolskiej inicjatywie „Różaniec do Granic” na granicy polsko-niemieckiej. Tam odmówili cztery części różańca w intencji Ojczyzny i świata. Do modlitwy dołączyli mieszkańcy przygranicznej miejscowości z Niemiec.

Inicjatorem powstania Sanktuarium Matki Bożej Nadodrzańskiej Królowej Pokoju w Siekierkach był nieżyjący już abp Kazimierz Majdański. To świątynia ku czci żołnierzy, którzy polegli w czasie forsowania Odry w 1945 r. Koronacja obrazu nastąpiła w 300. rocznicę koronacji Cudownego Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej oraz 100. rocznicę objawień Matki Bożej w Fatimie.