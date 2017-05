Siła ciszy – wbrew dyktaturze hałasu

Kilka miesięcy temu papież Franciszek powiedział kard. Robertowi Sarah’owi, że czyta jego książki i bardzo mu się podobają. Wstęp do najnowszej, tłumaczonej właśnie na język polski, „Siła ciszy”, napisał sam Benedykt XVI.

Kard. Sarah był arcybiskupem gwinejskiej Conakry. W 2003r. św. Jan Paweł II wezwał go do kurii rzymskiej i ustanowił sekretarzem Kongregacji ds. Ewangelizacji Narodów. Benedykt XVI mianował go przewodniczącym Papieskiej Rady Cor Unum, z kolei Franciszek – prefektem Kongregacji Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów.

W Polsce popularna była jego książka „Bóg albo nic”, a ostatnia pozycja, „La force du silence” („Siła ciszy” – przyp. red.), która czeka na polskie wydanie, cieszy się dużym sukcesem na Zachodzie.

Angielskie wydanie poprzedzone zostało wstępem Benedykta XVI. Papież-senior stawia pytanie: co to znaczy słuchać milczenia Jezusa i poznawać Go w ciszy? „Wiemy z Ewangelii, że Jezus często spędzał noce ‚na górze’ modląc się i rozmawiając z Ojcem. W milczeniu rodziło się Jego Słowo, w nim dojrzewało i z niego pochodziło. Dlatego Słowo Boże może być dobrze zrozumiane przez nas tylko wtedy, gdy my również poznamy ciszę i nauczymy się jej słuchać” – napisał Benedykt XVI.

Papież-senior zwraca również uwagę na to, że o ile do właściwej interpretacji słów Jezusa potrzebne jest posiadanie historycznej wiedzy, która uczy nas jak rozumieć czas i język danej epoki, to nie wystarcza to, by zrozumieć głębię orędzia Pana. Jeżeli nie wejdziemy w ciszę, zawsze będziemy słuchać Słowa jedynie w sposób powierzchowny, bez zrozumienia go w pełni.

Kard. Sarah w ostatniej książce uczy nas ciszy. Uczy nas prawdziwego wewnętrznego pokoju i w ten sposób pomaga nam docenić Słowo Pana. Choć mało mówi o sobie samym, to od czasu do czasu możemy dostrzec jego życie wewnętrzne. Kiedy odpowiada na pytanie Nicolas’a Diata: „czy kiedyś ksiądz kardynał czuł, że słowa są zbyt przykre, ciężki, hałaśliwe?’, zwraca uwagę, że w jego życiu wewnętrznym zawsze odczuwał potrzebę ciszy.

„Dni samotności, ciszy i postu ścisłego dużo mi pomagały. Niesamowita łaska, powolne oczyszczenie i osobiste spotkanie z Bogiem” – przytacza słowa autora książki papież-senior. Zwraca tez uwagę na niebezpieczeństwa zagrażające życiu duchowemu, które zagrażają również kapłanom i biskupom. „Nie rzadko Słowo Boże jest zastępują gadulstwem, które rozcieńcza wielkość Słowa” – pisze Benedykt XVI. „Może się zdarzyć, że dobry i pobożny kapłan podniesiony na godność biskupa, szybko padnie na przeciętność, martwiąc się tylko o ludzkie sukcesy. Ociężały obowiązkami stanu, zmartwiony własną władzą, autorytetem i potrzebami materialnymi, może powoli stracić zapał” – stwierdza papież senior.

„Kardynał Sarah jest mistrzem duchowości. (…) Powinniśmy podziękować Papieżowi Franciszkowi, że postawił go na czele kongregacji odpowiedzialnej za celebrację liturgii Kościoła. (…) Z Kardynałem Sarah’em, mistrzem ciszy i intymnej modlitwy, liturgia jest w dobrych rękach – wskazuje Benedykt XVI.

Kiedyś ktoś zwrócił uwagę, że tajemnica świętości, polega na tym, że człowiek słucha Boga i ludzi. Zdolność do słuchania ze swej natury wymaga ciszy. Świętość, życie wewnętrzne, cisza, modlitwa – to wszystko mamy dzięki działaniu Ducha Świętego w naszych duszach, który mówi do nas przez spokojną ciszę w lekkim powiewie wiatru.