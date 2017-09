Skarżysko-Kam.: Międzydiecezjalna Konferencja Charyzmatyczna

Międzydiecezjalna Konferencja Charyzmatyczna odbyła się 9 września w Miejskim Centrum Sportu i Rekreacji w Skarżysku-Kamiennej. Uczestniczyło w niej ponad tysiąc osób z diecezji radomskiej, kieleckiej i sandomierskiej. Organizatorzy podkreślali, że „trzeba się przyjrzeć nowej ewangelizacji jako charyzmatowi”.

Tego typu spotkanie odbyło się po raz pierwszy. Ks. Sławomir Płusa, przewodniczący Krajowego Zespołu Koordynatorów Odnowy w Duchu Świętym i dyrektor Szkoły Nowej Ewangelizacji Świętego Dobrego Łotra w Radomiu powiedział, że temat Nowej Ewangelizacji jest dzisiaj w Kościele bardzo żywy. – Wspólnoty Odnowy w Duchu Świętym też potrzebują ożywienia, więc pomyśleliśmy, że trzeba się przyjrzeć nowej ewangelizacji jako charyzmatowi, jako czemuś, do czego Odnowa w Duchu Świętym jest powołana i wezwana – powiedział ks. Płusa.

W spotkaniu uczestniczyło ponad 1,1 tys. przedstawicieli wspólnot Odnowy w Duchu Świętym z trzech diecezji: radomskiej, kieleckiej i sandomierskiej oraz Szkoły Nowej Ewangelizacji Świętego Dobrego Łotra z Radomia. W samej diecezji radomskiej działa 17 wspólnot Odnowy w Duchu Świętym. Nowa powstaje w Skarżysku-Kamiennej w parafii Najświętszego Serca Jezusowego. We wspólnotach jest około 500 osób.

– Nasza jest najstarsza. Istnieje od 30 lat przy parafii MB Królowej Świata u księży filipinów. Od tego czasu ludzie co tydzień się spotykają i spędzają na modlitwie co najmniej dwie godziny. Ja jestem we wspólnocie od 15 lat. Prowadzę tam diakonię uwielbienia. Wiele osób mówiło mi, że to, co ich wciągnęło do Odnowy, to była właśnie muzyka. Mam przekonanie, że to jest droga, której warto spróbować – powiedziała Małgorzata Nowak ze wspólnoty Odnowy w Duchu Świętym Effata w Radomiu.

Jej zdaniem Odnowa w Duchu Świętym bardzo zmienia życie. – Mnóstwo osób, które przeszły nasze formacyjne rekolekcje, doświadcza działania Ducha Świętego, oddaje swoje życie Jezusowi i okazuje się, że to wcale nie oznacza jakiejś śmierci w męczarniach, tylko zupełnie nowy horyzont. Otwiera się coś nowego. To jest tak, jakby zmienić telewizor z czarno-białego na kolorowy albo syrenkę na mercedesa – dodała Małgorzata Nowak.

Skarżyskie spotkanie rozpoczęła intronizacja Pisma Świętego i modlitwa uwielbienia. Następnie swoje wystąpienie „Biblijne spojrzenie na charyzmaty i ewangelizację” wygłosił ks. prof. Mariusz Rosik. Po medytacji o darach hierarchicznych i charyzmatycznych w Nowej Ewangelizacji w kontekście Iuvenescit Ecclesia mówił ks. bp Grzegorz Ryś.