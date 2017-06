Skoczów: uroczystości na Kaplicówce z udziałem pani premier

Św. Janowi Sarkandrowi – patronowi diecezji bielsko-żywieckiej – poświęcone były uroczystości odbywające się tradycyjnie w pierwszą niedzielę czerwca w Skoczowie. Tegoroczna pielgrzymka do miejsca urodzenia męczennika z XVII wieku odbyła się 4 czerwca w ramach obchodów 25-lecia diecezji, a szczególnymi gośćmi spotkania modlitewnego byli tym razem rodzice kapłanów i osób konsekrowanych. Wśród nich przybyła premier Beata Szydło z mężem. Ich syn, ks. Tymoteusz przyjął święcenia kapłańskie tydzień temu w bielskiej katedrze.

Na początku uroczystości procesja pielgrzymów pod przewodnictwem biskupa Piotra Gregera wyruszyła ze skoczowskiego kościoła pw. świętych apostołów Piotra i Pawła z relikwiami św. Jana Sarkandra na pobliskie wzgórze Kaplicówka, gdzie pod papieskim krzyżem, obok kaplicy pw. św. Jana Sarkandra, koncelebrowana była Msza św. pod przewodnictwem pierwszego biskupa diecezji bp. seniora Tadeusza Rakoczego.

Wraz z wiernymi z całego Podbeskidzia, na Kaplicówkę przybyli rodzice kapłanów i osób konsekrowanych. Wśród nich premier Beata Szydło z mężem, których syn Tymoteusz przyjął święcenia kapłańskie 27 maja br.

„To bardzo wymowna obecność, bo pani, wraz z rządem, prezydentem, bardzo obficie i owocnie stara się o dobro Polski i jej mieszkańców” – powiedział biskup senior Rakoczy, witając szefową rządu. Wszystkich zachęcił do dziękczynienia „za to, co się zrodziło w naszych rodzinach”. Duchowny pozdrowił szczególnie obecnych na uroczystości kleryków i diakonów z krakowskiego seminarium oraz rodziców i krewnych kapłanów.

Osobiste słowa skierował do rodziców kapłanów ks. Grzegorz Gruszecki, proboszcz żywieckiej parafii konkatedralnej, który należy do pierwszego rocznika księży diecezjalnych wyświęconych w 1992 roku. Były ojciec duchowny seminarium krakowskiego przypomniał w kazaniu, jaką szczególną rolę mają w kształtowaniu powołania kapłańskiego rodzice.

„Dar powołania to szczególny rodzaj Bożej miłości. Bóg kocha, dlatego ufa. Wyrazem ufności są powierzone zadania. Szanując dar wolności, Bóg nie narzuca nikomu wizji, lecz umożliwia człowiekowi wybór” – wyjaśnił, zauważając, że wszyscy kapłani dziękują dziś Duchowi Świętemu za odkryty dar powołania.

Kaznodzieja wskazał, że zmartwychwstały Jezus opisany w dzisiejszym fragmencie Ewangelii przynosi bardzo potrzebny pokój. „Chcemy dziś za ten pokój, który przeżywamy i mamy, dziękować. Chcemy go też życzyć wam, drodzy rodzice kapłanów. Trzeba wam tego pokoju, by omadlać swego syna czy córkę. Chcemy wam życzyć pokoju, tak potrzebnego, gdy czekacie aż przyjedzie i odwiedzi. Wiem, bywamy za rzadko i za krótko. Ale taka nasza posługa” – powiedział duchowny.

Zwracając się do pani premier, kapłan życzył jej „wewnętrznego pokoju, który daje siłę, by walczyć z tymi, którzy przeszkadzają, oraz pokoju zewnętrznego, która jest potrzebny, by bezpiecznie spać i myśleć z nadzieją o następnym dniu”.

Na koniec przypomniał, że to Duch Święty uzdalnia do wykonania konkretnych zadań, do których człowiek jest powołany.

Myślą przewodnią tegorocznego spotkania na Kaplicówce było hasło „Rodzina domem powołań”. Chodzi tu, jak wyjaśnił w słowie na koniec liturgii, bp Roman Pindel dziękczynienie za rodziny, w których młody człowiek rozeznaje i wzrasta w powołaniu.

„Są i wśród nas także rodzice, którzy mają dwóch synów kapłanów albo syna kapłana i córkę zakonnicę. Bardzo dziękuję za przybycie tutaj, mimo lat, jakie macie za sobą. Dziękuję za trud wychowania młodego chłopca i dziewczyny. Dziękuję tym, którzy łączą się w modlitwie, bo siły im nie pozwalają, by przybyć do nas” – powiedział biskup ordynariusz, wzywając do dziękczynienia za domy i rodziny, w których wzrastały powołania księży z terenu diecezji bielsko-żywieckiej.

Po Mszy odbyło się nabożeństwo eucharystyczne. Odmówiono litanię do św. Jana Sarkandra, a biskup Rakoczy udzielił uroczystego błogosławieństwa Najświętszym Sakramentem.

Wśród uczestników diecezjalnej pielgrzymki do miejsca urodzenia św. Jana Sarkandra znaleźli się m.in. przedstawiciele władz Skoczowa, powiatu cieszyńskiego, województwa śląskiego oraz parlamentarzyści i przedstawiciele rządu. W uroczystościach uczestniczyli wierni w strojach mieszczan żywieckich, górali śląskich i żywieckich, górnicy, strażacy, członkowie Bractwa Świętego Jakuba, poczty sztandarowe organizacji religijnych i społecznych.

Stok Górki Wilamowickiej, zwany potocznie Kaplicówką, to miejsce, na którym w maju 1995 r. Jan Paweł II odprawił Mszę św. dziękczynną za dar kanonizacji Jana Sarkandra. Stoi tu papieski krzyż – pamiątka nabożeństwa odprawionego przez papieża-Polaka na katowickim Muchowcu w 1983 roku.

Na Kaplicówce znajduje się też kamienny głaz z herbem papieskim i tablicą pamiątkową. Stoi w miejscu, gdzie ustawiono niegdyś ołtarz polowy, przy którym Jan Paweł II odprawił liturgię 22 maja 1995 roku.

Jan Sarkander urodził się 20 grudnia 1576 roku w Skoczowie. Potem z rodziną przeniósł się na Morawy. Był doktorem filozofii i teologii. Został oskarżony o współpracę z Polakami i o ściągnięcie na Morawy najazdu Kozaków. Przez tortury usiłowano wymóc na nim przyznanie się do winy. Oprawcy domagali się także – bezskutecznie – wyjawienia tajemnicy spowiedzi.

Kapłan zmarł 17 marca 1620 r. Jego doczesne szczątki pochowano potajemnie w kościele Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Ołomuńcu. Papież Pius IX beatyfikował Jana Sarkandra 6 maja 1860 r., a Jan Paweł II kanonizował go 21 maja 1995 r. w Ołomuńcu. Uroczystości ku czci świętego odbywają się w Skoczowie tradycyjnie w pierwszą niedzielę czerwca.

22 maja 1995 roku tuż po kanonizacji św. Jana Sarkandra w Ołomuńcu, na Kaplicówce modlił się Jan Paweł II wraz z rzeszą kilkuset tysięcy pielgrzymów.