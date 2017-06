Słupsk: 130 charyzmatyków dziękowało za Odnowę w Duchu Świętym

Dzień Jedności Odnowy w Duchu Świętym zgromadził w Słupsku 130 osób. To był czas dziękczynienia za 50-lecie ruchu na świecie oraz mniejsze jubileusze diecezjalnych wspólnot. A także czas zadawania pytań o przyszłość ruchu.

Gospodarzem tegorocznego Dnia Jedności, który odbył się 24 czerwca w Słupsku, była wspólnota „Święta Rodzina”, jedna z dwóch słupskich grup, działająca przy parafii księży salezjanów. Do kościoła pw. „Świętej Rodziny” przybyło 130 osób z Koszalina, Kołobrzegu, Białogardu, Darłowa, Miastka, Wałcza, Wielenia, Jelenina, i Słupska.

– Każdego roku dwukrotnie spotykamy się, by świętować jedność naszych wspólnot – powiedział ks. Bogusław Fortuński, diecezjalny koordynator Odnowy w Duchu Świętym. – Nasza diecezja jest rozległa, łatwo byłoby utracić kontakt i nawet nie wiedzieć, że powstały nowe wspólnoty i że się rozwijają.

„Przez to dzisiejsze spotkanie chcemy złożyć dziękczynienie Bogu za 50 lat Odnowy w Duchu Świętym i za nasze wspólnoty. To już tradycja, że te jubileusze przeżywamy razem, na dużym spotkaniu diecezjalnym” – powiedziała Jadwiga Dąbrowska, liderka wspólnoty Święta Rodzina, odnosząc się do jubileuszy istnienia 4 wspólnot z terenu diecezji.

W centrum Dnia Jedności stała Eucharystia, nie zabrakło także modlitwy uwielbienia i wstawienniczej.

Konferencję nt. przyszłości Odnowy w Duchu Świętym wygłosił ks. Grzegorz Grabowski z Wielenia. Wyjaśnił słuchaczom, że ewangelizacja rozpoczyna się w sercu ewangelizatora, który ma się nawracać jako pierwszy i usilnie dążyć do osobistej świętości.

Kapłan przypominał, że dary Ducha Świętego nie są udzielane dla własnej korzyści wierzącego, ale zawsze ze względu na służbę Kościołowi i drugiemu człowiekowi. Podkreślił, że charyzmaty nie mogą być traktowane jako ważniejsze od cnót, przeciwnie, dobrze rozwijany charyzmat wyrabia w człowieku cnotę, np. pełniona w Kościele służba kształtuje cnotę cierpliwości.

Ks. Grabowski przekonywał, by czynnie korzystać z darów duchowych i charyzmatów, budując nimi nie tylko ludzi spoza Kościoła, ale także tych w nim uczestniczących, włączając w to kapłanów i osoby zakonne.

W drugiej części dnia uczestnicy przenieśli się przed kościół NMP Królowej Różańca św., by stamtąd ruszyć w przemarszu do kościoła sióstr klarysek. Idąc z flagami i emblematami ulicami Słupska, odmawiali Koronkę do Bożego Miłosierdzia oraz śpiewali pieśni uwielbienia. Przed ratuszem miejskim ks. Mirosław Dukiewicz, słupski salezjanin, poprowadził modlitwę w intencji włodarzy i mieszkańców miasta.

„W tym marszu chcemy pokazać, że jesteśmy wspólnotą, która nie istnieje tylko dla samej siebie, ale dla Kościoła i dla ludzi. Dlatego na naszym spotkaniu wychodzimy na ulice i obejmujemy modlitwą nasze miasto, ojczyznę i świat” – wyjaśnił ks. Fortuński.

Spotkanie zakończyła adoracja Najświętszego Sakramentu w kościele św. Ottona.

Jubileusz 50-lecia Odnowy w Duchu Świętym wspólnoty charyzmatyczne z całego świata świętowały na przełomie maja i czerwca br. w Rzymie z papieżem Franciszkiem. W diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej to świętowanie przybrało skromniejszy wymiar – podczas Dnia Jedności swoje jubileusze świętowały 4 wspólnoty: 35-lecie istnienia obchodziła wspólnota „Jezus Ukrzyżowany” z Białogardu, 20-lecie – słupska wspólnota „Kana”, 15-lecie wspólnota „Emaus” z Jelenina pod Szczecinkiem i 5-lecie wspólnota „Przybytek Ducha Świętego” z Miastka. Diecezjalna Odnowa w Duchu Świętym liczy ok. 500 członków zgromadzonych w 26 wspólnotach.