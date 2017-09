W Sekretariacie Konferencji Episkopatu Polski w Warszawie trwa spotkanie duszpasterzy młodzieży z całego kraju. Podczas obrad zaprezentowany i omówiony zostanie nowy program formacyjny dla młodzieży. Duszpasterze oraz przedstawiciele młodzieży zapoznają się także ze stanem przygotowań do Światowych Dni Młodzieży w Panamie. Jednym z tematów spotkania będzie również nowelizacja prawa karnego w zakresie zgłaszania przypadków wykorzystywania seksualnego nieletnich.

Jak poinformował KAI bp Marek Solarczyk, krajowy duszpasterz młodzieży, podczas obrad zaprezentowany zostanie nowy program formacyjny dla młodzieży zatytułowany „Oto Ja”. Jego tytuł stanowi nawiązanie do hasła Światowych Dni Młodzieży, które odbędą się w Panamie w 2019 roku. Hasłem tego światowego spotkania są słowa: „Oto Ja służebnica Pańska, niech Mi się stanie według twego słowa!” (Łk 1,38).

Program został tym razem przygotowany na dłuży okres – aż do czerwca 2019 roku. Zbieżny jest on – wyjaśnił bp Solarczyk – z tematami, które na poszczególne lata zaproponował papież Franciszek oraz programem duszpasterskim Kościoła w Polsce. Ten ostatni związany jest z głębszą refleksją nad sakramentem bierzmowania. W pierwszym roku realizacji programu – rozpocznie się on w I Niedzielę Adwentu br. – rozważana będzie obecność Ducha Świętego i Jego darów.

Ks. Emil Parafiniuk, dyrektor Krajowego Biura Organizacyjnego ŚDM wyjaśnił, że program formacyjny został stworzony przez ludzi młodych i dla ludzi młodych. „Chcemy, by program ten wykorzystywany był bardzo szeroko wśród młodych, dlatego nie jest on skierowany do jakiejś konkretnej grupy młodych, ale m.in. do KSM, Ruchu Światło-Życie, harcerzy czy grup parafialnych” – podkreślił ks. Parafiniuk.

Duszpasterze młodzieży zapoznają się także ze stanem przygotowań do ŚDM w Panamie. Polska – co podkreślił ks. Parafiniuk – należy do tych krajów, które niezwykle intensywnie przygotowują się do tego wydarzenia. „Jesteśmy pierwszym krajem, który opublikował hymn ŚDM w swoim języku. Nasze przygotowania są coraz bardziej widoczne” – powiedział ks. Parafiniuk. Napływają już nawet pierwsze zgłoszenia od grup, które chciałby uczestniczyć w spotkaniu z papieżem. Zakończył się także pierwszy etap rekrutacji do wolontariatu długoterminowego. Swój udział zadeklarowało ok. 100 osób z całego kraju. Krajowe Biuro Organizacyjne ŚDM wskaże teraz 10. kandydatów, spośród których Komitet Organizacyjny ŚDM Panama 2019 wybierze trzy osoby, które pracować będą podczas przygotowań do wydarzenia.

Kapłani posługujący wśród młodych ludzi oraz przedstawiciele duszpasterstw młodzieżowych rozmawiać będą również o przyszłorocznym synodzie biskupów na temat młodzieży. Powstała już polska wersja ankiety synodalnej, która dostępna jest pod adresem: synod2018.pl. „Jest duże zainteresowanie ankietą. Młodzi wypełniają ją i w ten sposób wyrażają swoje spojrzenie na świat i Kościół” – powiedział bp Solarczyk.

Ks. Parafiniuk wyjaśnił, że wyniki ankiety posłużą do opracowania instrumentum laboris – dokumentu, stanowiącego punkt wyjścia do przyszłorocznych obrad synodalnych. Każdy może wypełnić ankietę, ale szczególnie zaproszeni są do tego młodzi w wieku od 16. do 29. lat. Mają na to czas do końca października. Potem na poziomie Kościoła w Polsce powstanie jedna, wspólna ankieta, w której przedstawione zostaną zbiorcze wyniki. „Odpowiedzi z ostatnich dwóch pytań zostaną przetłumaczone i pogrupowane, ale z jak najmniejszą ingerencją, a następnie przesłane do Sekretariatu Synodu” – poinformował ks. Parafiniuk.

Podczas dzisiejszego spotkania mecenas Michał Kelm przedstawi duszpasterzom zasady postępowania w przypadku nadużyć seksualnych wobec nieletnich. Zaprezentowana i omówiona zostanie nowelizacja Kodeksu Karnego, zgodnie z którą osoba, która powzięła wiarygodną informację o wykorzystaniu seksualnym osoby nieletniej, ma prawny obowiązek zawiadomienia organów ścigania.