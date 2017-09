Spotkanie duszpasterzy młodzieży

Duszpasterze młodzieży z całego kraju spotkali się w czwartek w Sekretariacie Konferencji Episkopatu Polski w Warszawie, by omówić nowy program formacyjny dla młodzieży, poznać stan przygotowań do ŚDM w Panamie w 2019 roku oraz synodu biskupów na temat młodzieży, który w przyszłym roku odbędzie się w Rzymie. W dyskusji wzięło udział ok. 80 osób, oprócz duchownych byli obecni także przedstawiciele młodzieży.

Głównym tematem spotkania było omówienie programu formacyjnego dla młodzieży, którego realizacja rozpocznie się w I Niedzielę Adwentu br. Dokument zatytułowano „Oto ja!”, co stanowi nawiązanie do hasła Światowych Dni Młodzieży, które odbędą się w Panamie w 2019 r. Hasłem tego światowego spotkania są słowa: „Oto Ja służebnica Pańska, niech Mi się stanie według twego słowa!” (Łk 1,38).

Program został tym razem przygotowany na dłuży okres – aż do czerwca 2019 r. Zbieżny jest on – wyjaśnił bp Marek Solarczyk, przewodniczący Rady ds. Duszpasterstwa Młodzieży KEP – z tematami, które na poszczególne lata zaproponował młodym papież Franciszek oraz programem duszpasterskim Kościoła w Polsce. Ten ostatni związany jest z głębszą refleksją nad sakramentem bierzmowania. W pierwszym roku realizacji programu rozważana będzie obecność Ducha Świętego i Jego darów.

Ks. Emil Parafiniuk, dyrektor Krajowego Biura Organizacyjnego ŚDM wyjaśnił, że program formacyjny został stworzony przez ludzi młodych i dla ludzi młodych. „Chcemy, by program ten wykorzystywany był bardzo szeroko wśród młodych, dlatego nie jest on skierowany do jakiejś konkretnej grupy młodych, ale m.in. do KSM, Ruchu Światło-Życie, harcerzy czy grup parafialnych” – podkreślił ks. Parafiniuk.

Materiały do wykorzystania przez duszpasterzy i animatorów będą przygotowywane w formie skryptów, obejmujących okres od dwóch do czterech miesięcy. Propozycja na każdy miesiąc będzie obejmować: scenariusz wydarzenia modlitewnego, konspekt spotkania dla młodych w wieku gimnazjalnym (profilowany ewangelizacyjnie), konspekt spotkania dla młodzieży ponadgimnazjalnej i kilka propozycji prostych działań apostolskich. Młodzi otrzymają także zaproszenie do indywidualnej pracy nad sobą w postaci miesięcznego dzienniczka duchowego, w którym źródłem inspiracji będą fragmenty biblijne oraz teksty zaczerpnięte z nauczania papieskiego do młodzieży. Skrypt zawierał będzie również materiał umożliwiający poprowadzenie spotkania przygotowującego do uczestnictwa w ŚDM w Panamie.

Spotkanie w Warszawie było okazją dla duszpasterzy, by poznać stan przygotowań do najważniejszego w 2019 roku wydarzenia w duszpasterstwie młodzieży, czyli Światowych Dni Młodzieży w Panamie. Polska – co podkreślił ks. Parafiniuk – należy do tych krajów, które niezwykle intensywnie przygotowują się do tego wydarzenia. „Jesteśmy pierwszym krajem, który opublikował hymn ŚDM w swoim języku. Nasze przygotowania są coraz bardziej widoczne” – powiedział ks. Parafiniuk. Napływają już nawet pierwsze zgłoszenia od grup, które chciałyby uczestniczyć w spotkaniu z papieżem.

Zakończył się także pierwszy etap rekrutacji do wolontariatu długoterminowego. Swój udział zadeklarowało ok. 100 osób z całego kraju. Krajowe Biuro Organizacyjne ŚDM wskaże teraz 10. kandydatów, spośród których Komitet Organizacyjny ŚDM Panama 2019 wybierze trzy osoby, które pracować będą podczas przygotowań do wydarzenia.

Zapisy do wolontariatu krótkoterminowego, podobnie jak rejestracja pielgrzymów, rozpocznie się w styczniu przyszłego roku.

Dla polskiej młodzieży, która będzie chciała uczestniczyć w tzw. dniach w diecezji, przygotowano 2,2 tys. miejsc w trzech lokalizacjach w Panamie: w prałaturze Bocas del Toro, diecezji Chitree oraz Colon-Kuna Yala.

Wspomóc finansowo wyjazd polskiej młodzieży do Panamy może projekt Bilet dla Brata 2.0. To powtórzenie inicjatywy, dzięki której wielu młodych ze Wschodu mogło wziąć udział w spotkaniu w Krakowie. Tym razem Bilet dla Brata wspierał będzie polską młodzież, chcącą udać się na ŚDM w Panamie.

W ramach inicjatywy przygotowane zostały cegiełki, które pojawią się w parafiach na terenie całego kraju, dzięki czemu będzie można zebrać środki na wyjazd na ŚDM. Jedna z cegiełek to skarbonka, do której wrzucać można dowolne kwoty. Inną formą wsparcia jest zakup książki zatytułowanej „Misja Panama”. Jej autorem jest pracujący w tym kraju od 2013 roku ks. Józef Gwóźdź, werbista.

Publikacja zawiera opowieść o Panamie, jej mieszkańcach, tradycji, kulturze i ludowej pobożności. Jest zbiorem informacji o kraju-gospodarzu Światowych Dni Młodzieży 2019, przygotowanym przez polskiego misjonarza. W książce nie brakuje także osobistych refleksji werbisty, który pisze o rozwoju swojego powołania, dokonującym się podczas doświadczeń misyjnych w Środkowej Ameryce. Kolorowe zdjęcia oraz krótka wkładka z kilkoma radami dotyczącymi wyjazdu do Panamy dopełniają praktycznego charakteru publikacji.

Książka jest skierowana przede wszystkim do młodych, którzy planują wyjazd na ŚDM Panama 2019, ale również do tych, którzy podczas wydarzeń będą musieli pozostać w Polsce, ale chcą łączyć się z rówieśnikami i aktywnie uczestniczyć w przygotowaniach do wielkiego święta młodych oraz do wszystkich chcących bliżej poznać Panamę.

Patronatem honorowym książkę objęli: bp Marek Solarczyk, przewodniczący Rady ds. Duszpasterstwa Młodzieży, Ambasada Panamy w Polsce oraz Zgromadzenie Księży Werbistów.

Informacje o projekcie Bilet dla Brata można znaleźć na stronie: www.biletdlabrata.pl.

Ponieważ strona Komitetu Organizacyjnego ŚDM w Panamie nie jest prowadzona w języku polskim, została uruchomiona polska witryna internetowa pod adresem: www.panama2019.pl. Zawiera ona wszelkie informacje na temat przygotowań do ŚDM w Panamie oraz bieżące wiadomości.

Przyszłoroczny Synod Biskupów poświęcony młodzieży i rozeznawaniu powołania – to kolejny temat podejmowany przez duszpasterzy w czasie warszawskiego spotkania. Zgodnie z prośbą Sekretariatu Synodu przygotowano polską wersję ankiety, która dostępna jest na stronie synod2018.pl. Młodzi, szczególnie w wieku 16-29 lat, zaproszeni są do udziału w tej ankiecie, która – jak mówił bp Solarczyk – dotyczy ich życia, zaangażowania w sprawy Kościoła, ale też podejmowania życiowych powołań.

„Ankieta jest szczegółową formą zebrana informacji na temat młodego człowieka, jego warunków życia, reagowania na różne sytuacje, które wiążą się z wiarą w jego życiu” – powiedział przewodniczący Rady ds. Duszpasterstwa Młodzieży KEP.

Jak dotąd w Polsce ankietę wypełniło 2,5 tys. osób, a kolejne ponad 4 tys. jest w trakcie wypełniania. Dokument dostępny będzie do końca października.

Wyniki ankiety posłużą do opracowania instrumentum laboris – dokumentu, stanowiącego punkt wyjścia do przyszłorocznych obrad synodalnych. Na poziomie Kościoła w Polsce powstanie jedna wspólna ankieta, w której przedstawione zostaną zbiorcze wyniki. „Odpowiedzi z ostatnich dwóch pytań zostaną przetłumaczone i pogrupowane, ale z jak najmniejszą ingerencją, a następnie przesłane do Sekretariatu Synodu” – poinformował ks. Parafiniuk.

Podczas dzisiejszego spotkania mecenas Michał Kelm przedstawił duszpasterzom zasady postępowania w przypadku nadużyć seksualnych wobec nieletnich. Zaprezentowana i omówiona została nowelizacja Kodeksu Karnego, zgodnie z którą osoba, która powzięła wiarygodną informację o wykorzystaniu seksualnym osoby nieletniej, ma prawny obowiązek zawiadomienia organów ścigania.