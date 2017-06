Spotkanie papieża z Angelą Merkel

Konieczność obalenia murów, multikulturowość współczesnego społeczeństwa, znaczenie traktatów międzynarodowych oraz konieczność poświęcenia większej uwagi sprawom kontynentu afrykańskiego – to główne kwestie podjęte podczas 40 minutowej rozmowy kanclerz Niemiec, Angeli Merkel z Papieżem Franciszkiem. Powiedziała o tym dziennikarzom sama pani kanclerz po zakończeniu wizyty w Watykanie.

Na początku audiencji Ojciec Święty wyraził pani kanclerz współczucie z powodu śmierci byłego kanclerza Helmuta Kohla. Angela Merkel spotkała się również z Sekretarzem Stanu Stolicy Apostolskiej, kardynałem Pietro Parolinem, któremu towarzyszył sekretarz ds. Relacji Stolicy Apostolskiej z Państwami, abp Paul Richard Gallagher.

W komunikacie opublikowanym przez watykańskie Biuro Prasowe wspomniano, że do poruszonych kwestii należały także przygotowania do planowanego w dniach 7 i 8 lipca spotkania G-20 w Hamburgu. Obydwie strony zgodziły się co do konieczności poświęcenia szczególnej uwagi odpowiedzialności wspólnoty międzynarodowej za walkę z ubóstwem i głodem, globalnym zagrożeniem terroryzmem i zmianami klimatycznymi.

Natomiast w sobotę wieczorem w ambasadzie niemieckiej przy Watykanie Angela Merkel spotkała się z kierownictwem ośrodka ds. ochrony nieletnich na Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim. O jego pracach mówił jezuita, ks. Hans Zollner.