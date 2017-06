Spotkanie z okazji 140. rocznicy objawień Matki Bożej w Gietrzwałdzie

Wydawnictwo Fronda zaprasza na spotkanie z udziałem Grzegorza Kasjaniuka oraz Krzysztofa Kozłowskiego „160 objawień Matki Bożej w Gietrzwałdzie – historia, legenda, czy aktualne przesłanie Maryi dla Polski i Polaków na trudne czasy?”

Spotkanie odbędzie się 30.06.2017 r. o godz. 18.00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Gietrzwałdzie.

Wydarzenie pod patronatem honorowym Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Pana Artura Chojeckiego, zorganizowane z okazji 140. rocznicy Objawień Najświętszej Maryi Panny w Gietrzwałdzie oraz premiery jubileuszowego wydania książki „Gietrzwałd. 160 objawień Matki Bożej dla Polski i Polaków na trudne czasy” autorstwa Pana Grzegorza Kasjaniuka.

Organizatorzy: Gminny Ośrodek Kultury w Gietrzwałdzie oraz Wydawnictwo Fronda.

Patronat medialny: TVP 3 Olsztyn, Polskie Radio Olsztyn S.A., Gość Niedzielny.

27 czerwca 1877 r. Justynie Szafryńskiej i Barbarze Samulowskiej objawiła się Najświętsza Maryja Panna, w Gietrzwałdzie – małej wiosce Warmińskiej. Objawienia trwały do 16 września 1877 roku, w tym czasie

odbyło się 160 „wywiadów” z Maryją.

Matka Boża przyszła z przesłaniem do Polaków w trakcie największego nasilenia pruskiego Kulturkampfu i najbardziej brutalnej rusyfikacji po przegranym powstaniu styczniowym, i przemówiła do wizjonerek po polsku.

Informacja o objawieniach rozeszła się po terenie całej Polski, podzielonej zaborami. Pielgrzymi tłumnie przybywali do Gietrzwałdu z najodleglejszych zakątków, jak z Zakopanego, a nawet z terenu całej Europy. Czy jest to wyłącznie historia, czy przesłanie aktualne i na dzisiejszy dzień? Co dzisiaj wiemy o miejscu Objawień Najświętszej Maryi

Panny jednym z 12 na świecie, a jedynym w Polsce, oficjalnie uznanym przez władzę kościelną. Postarają się odpowiedzieć Grzegorz Kasjaniuk oraz Krzysztof Kozłowski.

Grzegorz Kasjaniuk jest autorem książki „Gietrzwałd. 160 objawień Matki Bożej dla Polski i Polaków na trudne czasy”; Dziennikarz, publicysta i ewangelizator. Związany z Polskim Radiem Olsztyn S.A. Publikuje w prasie

katolickiej.

Krzysztof Kozłowski –pisarz, poeta, dziennikarz „Gościa Niedzielnego”.

