Spotkanie ze zwierzchnikiem Koptyjskiego Kościoła Prawosławnego w Kairze

„Umocnieni waszym świadectwem, zróbmy wszystko, aby przeciwstawić się przemocy, głosząc i rozsiewając dobro, sprawiając wzrost zgody i utrzymując jedność, modląc się, aby tak wiele ofiar otworzyło drogę do przyszłości pełnej komunii między nami i pokoju dla wszystkich” – powiedział Franciszek podczas spotkania ze zwierzchnikiem Koptyjskiego Kościoła Prawosławnego w Kairze. Papież mówiąc o „ekumenizmie krwi” przypomniał ofiary niedawnych ataków terrorystycznych powiedział: „Ich niewinna krew nas jednoczy a wasze cierpienia są także naszymi cierpieniami”.

Zwracając się do patriarchy Tawadrosa II – „najdroższego Brata” Franciszek wyraził wdzięczność za przyjęcie i „błogosławieństwo” oraz przypomniał wizytę zwierzchnika Koptyjskiego Kościoła Prawosławnego w Rzymie, tuż po jego wyborze na papieża, 10 maja 2013 roku. Data ta stała się też okazją do świętowania co roku Dnia Przyjaźni Koptyjsko-Katolickiej.

Dalej papież przypomniał o „kamieniu milowym” w stosunkach między Stolicą św. Piotra a Stolicą św. Marka, jaką jest „Deklaracja Wspólna podpisana przez papieża Pawła VI i Jego Świątobliwość Patriarchę Szenudę III” wspólnie uznano, że Chrystus jest „Bogiem doskonałym co do swej boskości i doskonałym człowiekiem w odniesieniu do Jego człowieczeństwa”. „Ale nie mniej ważne i aktualne są słowa bezpośrednio poprzedzające, w których uznaliśmy „Jezusa Chrystusa za naszego Pana i Boga, Zbawiciela i Króla nas wszystkich”. Poprzez te słowa stolica św. Marka i stolica św. Piotra proklamowały panowanie Jezusa: wspólnie wyznaliśmy, że należymy do Jezusa, że On jest dla nas wszystkim” – powiedział papież.

Zwrócił uwagę, że dzięki deklaracji „nie możemy już dłużej skrywać się za wykrętami różnic interpretacyjnych ani też wieków historii i tradycji, które uczyniły nas sobie obcymi” . Przytoczył słowa Jana Pawła II wygłoszone podczas spotkania ekumenicznego 25 lutego 2000 r.: „Nie mamy czasu do stracenia! Nasza komunia w jednym Panu Jezusie Chrystusie, jednym Duchu Świętym, w jednym chrzcie już jest głęboką i fundamentalną rzeczywistością” „W tym sensie jest to nie tylko ekumenizm gestów, słów i zaangażowania, ale już `komunia rzeczywista`, która wzrasta każdego dnia w żywej relacji z Panem Jezusem, jest zakorzeniona w wyznawanej wierze i ma swój rzeczywisty fundament w naszym chrzcie, w byciu w Nim `nowym stworzeniem`: w sumie `Jeden jest Pan, jedna wiara, jeden chrzest`. Stąd zawsze wychodzimy na nowo, aby przyspieszyć ten tak bardzo wytęskniony dzień, gdy będziemy w pełnej i widzialnej komunii przy ołtarzu Pańskim – powiedział papież.

Wskazał na ogromną liczbę świętych i męczenników, którzy „pobudzają nas, abyśmy tu na ziemi byli żywym obrazem `górnego Jeruzalem` i wskazał na świętych Piotra i Marka i łączącą ich więź. Przypomniał wyznanie złożone przez św. Piotra: „Ty jesteś Mesjasz”, które było odpowiedzią na zawsze aktualne pytanie Jezusa: „A wy za kogo Mnie uważacie?”. „Również dzisiaj wiele osób nie potrafi odpowiedzieć na to pytanie; brakuje nawet tych, którzy by je wzbudzili, a zwłaszcza tych, którzy dadzą w odpowiedzi radość poznania Jezusa, tę samą radość, z jaką mamy łaskę wyznawania Go wspólnie” – powiedział Franciszek.

Papież podkreślił, że jako ortodoksyjni Koptowie i katolicy wspólnie są wezwani, aby świadczyć o Jezusie, aby zanieść światu wiarę, przede wszystkim w sposób właściwy wierze: „żyjąc nią, bo obecność Jezusa przekazuje się życiem i wyraża językiem bezinteresownej i konkretnej miłości”.

Franciszek wyraził wdzięczność patriarsze za autentyczną i braterską sympatię wobec Kościoła katolickiego obrządku koptyjskiego. Przypomniał, że Tawadros II był inicjatorem utworzenia Narodowej Rady Kościołów Chrześcijańskich Egiptu. Podziękował też za gościnność oferowaną z okazji 13. posiedzenia Międzynarodowej Komisji Mieszanej ds. Dialogu Teologicznego między Kościołem Katolickim a Wschodnimi Kościołami Ortodoksyjnymi, które odbyło się w zeszłym roku w Kairze.

Franciszek wskazał na więź jaka łączy nasze Kościoły w „ekumenizmie krwi”. „Jakże wielu męczenników tej ziemi, począwszy od pierwszych wieków chrześcijaństwa, żyło wiarą heroicznie i aż do końca, woląc raczej przelać swoją krew, niż zaprzeć się Pana i poddać się ułudom zła lub jedynie pokusie, by odpowiedzieć złem na zło” – powiedział Franciszek wskazując na „Martyrologium Kościoła Koptyjskiego”. W tym kontekście przypomniał ostatnie zamachy terrorystyczne na kościoły koptyjskie dokonane przez islamskich ekstremistów, w których zginęło kilkadziesiąt osób. „Ich niewinna krew nas jednoczy a wasze cierpienia są także naszymi cierpieniami” – powiedział papież i zaapelował: „Umocnieni waszym świadectwem, zróbmy wszystko, aby przeciwstawić się przemocy, głosząc i rozsiewając dobro, sprawiając wzrost zgody i utrzymując jedność, modląc się, aby tak wiele ofiar otworzyło drogę do przyszłości pełnej komunii między nami i pokoju dla wszystkich”.

Mówiąc o „świętości egipskiej ziemi” Franciszek przypomniał, że to w Egipcie na pustyni zaczął się monastycyzm. „W ten sposób po wielkich znakach, jakich w przeszłości Bóg dokonał w Egipcie i w Morzu Czerwonym nastąpił cud nowego życia, które sprawiło, że pustynia zakwitła świętością” – zaznaczył.

Na zakończenie Franciszek przywołał zgodnie ze staroegipską tradycją teologiczną Maryję – Theotokos, Bożą Rodzicielkę i wezwał: „Niech Najświętsza Dziewica, która zawsze prowadzi nas do Jezusa, będącego doskonałą symfonią boskości z człowieczeństwem, przyniesie nieco nieba na naszą ziemię”.