Kościół, będący „wspólnotą uczniów Jezusa”, nie może stać się biurokracją, która „działa z korzyścią dla samej siebie”, ani organizacją kierowaną „przez kastę klerykalną za pomocą nowoczesnych kryteriów biznesowych”. Kobiety w Kościele nie mogą być sprowadzane do roli służebnic „uporczywego klerykalizmu”. Kościół „nie jest urzędem celnym”, w którym chrześcijanie „nieustannie podnoszą afisz: «Zakaz przejścia»”. Te i inne cytaty z homilii i przemówień Franciszka w Kolumbii obiegły świat.

Jednak głównym celem jego podróży apostolskiej do tego kraju było wsparcie procesu pojednania jego mieszkańców po ponad 50 latach wojny domowej. Popierane przez Kościół porozumienie pokojowe, zawarte przez władze z największym ugrupowaniem partyzanckim FARC, zostało odrzucone w ogólnonarodowym plebiscycie. „Okazuje się, że trudno zaakceptować przemianę ludzi, którzy stosowali okrutną przemoc” – gorzko skomentował papież.

Wskazał, że do narodowego pojednania nie wystarczą polityczne plany pokojowe. Konieczne jest powiedzenie i zaakceptowanie prawdy o zadanym i doznanym cierpieniu. Nie może to jednak oznaczać uprawomocnienia niesprawiedliwości. Wyrządzone szkody muszą być wynagrodzone. Potrzebne jest też osobiste spotkanie sprawców i ofiar, „dialog w cztery oczy”, by rozum przeważył nad zemstą. Wszystko to, tłumaczył Franciszek, mocą wiary w Chrystusa doprowadzi do odrzucenia urazów i do przebaczenia. A wtedy sprawiedliwość i miłosierdzie staną się dwiema stronami tego samego medalu.

Papież przekonywał, że na kulturę śmierci i przemocy chrześcijanin odpowiada kulturą życia i spotkania. Tylko na tej drodze możliwe jest wspólne budowanie przyszłości przez jeszcze niedawnych przeciwników.