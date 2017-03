Sprofanowano Kaplicę Wniebowstąpienia na Górze Oliwnej

W Jerozolimie sprofanowano i podpalono Kaplicę Wniebowstąpienia na Górze Oliwnej. Na znajdującej się w świątyni skale, z której Jezus miał wstąpić do nieba, podpalono samochodową oponę. Zniszczono także kiosk z pamiątkami.

„Wiemy kim są sprawcy. Mamy do czynienia ze sporem między dwiema rodzinami, które mają w pieczy wstęp na ten teren, za co pobiera się pieniądze. I to w ramach tego sporu ktoś podłożył ogień. Tyle dowiedzieliśmy się do tej pory. Czekamy, aż policja poda nam bardziej precyzyjne informacje. Jest to zajście o charakterze religijnym, ale nie wprost. Celem nie było ugodzenie w chrześcijan, ale raczej walka o kontrolę nad tym terytorium. To takie burdy, w których miesza się wiele rzeczy” – mówi administrator apostolski łacińskiego patriarchatu Jerozolimy abp Pierbattista Pizzaballa.

Kaplica Wniebowstąpienia jest jednym z czterech głównych miejsc chrześcijańskiego kultu w Jerozolimie, nad którym zarząd sprawują muzułmanie. Islam uznaje bowiem wniebowstąpienie Jezusa, choć neguje Jego śmierć na krzyżu i zmartwychwstanie. Obecna kaplica została wybudowana przez krzyżowców na miejscu wcześniejszego kościoła zburzonego przez Persów.