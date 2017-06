Stolica Apostolska ma swój pawilon na Expo 2017

Prefekt Dykasterii ds. Integralnego Rozwoju Człowieka, kard. Peter Turkson wziął w sobotę udział w otwarciu wystawy Expo 2017 w stolicy Kazachstanu, Astanie. Jej hasłem jest: „Energia przyszłości“. Swój pawilon ma Stolica Apostolska.

„Stolica Apostolska została zaproszona do Kazachstanu, aby wziąć udział w wystawie Expo i dlatego tu jesteśmy – powiedział kard. Turkson w rozmowie z Radiem Watykańskim. Przypomniał, że podczas ubiegłorocznego Expo w Mediolanie pawilon Kazachstanu był bardzo blisko watykańskiego. „Naturalnie chcieliśmy pokazać dobrą wolę Stolicy Apostolskiej i bierzemy udział w tym międzynarodowym wydarzeniu” – powiedział.

W piątek kardynał poświęcił watykańską ekspozycję, której towarzyszy hasło: „Energia dla dobra wspólnego – troska o wspólny dom”. Nawiązuje ona m.in. do nadmiernego wykorzystywania energii, jej roli w ogólnym rozwoju i w ochronie naszej planety oraz zwraca uwagę na „potęgę duchowości”. Jej tematyka w dużym stopniu oparta jest na „ekologicznej” encyklice papieża Franciszka „Laudato si‘”.

„Myślę, że w naszym pawilonie mamy bardzo ekscytującą narrację. Od samego początku, wiele osób tłoczyło się przed nim prawdopodobnie też ze względu na zdjęcia papieża i Watykanu, które można zobaczyć przy wejściu, papieży Jana Pawła II i Benedykta XVI z prezydentem Kazachstanu. Pawilon wydaje się być bardzo atrakcyjny i miejmy nadzieję, że również dzięki przesłaniu, które jest zaprezentowane w jego wnętrzu” – powiedział kardynał.

„Stolica Apostolska jest tutaj obecna nie po to, aby zaprezentować nowe technologie energetyczne, ponieważ taka działalność nie wchodzi w zakres naszych kompetencji, ale by przedstawić świadectwa ludzkiego doświadczenia dotyczącego energii. Dlatego w pawilonie Watykanu rozpoczynamy od pokazania energii na początku życia ludzkiego na ziemi. Dzięki inicjatywie amerykańskiego Uniwersytetu Notre-Dame mamy tutaj prezentację tzw. Wielkiego Wybuchu, który rozpoczął historię energii pochodzącej z gwiazd. Zaczynamy więc w ten sposób, aby przedstawić światło jako jedną z form energii, towarzyszącą życiu ludzkiemu już od jego zarania. I to nam przypomina jedno ze zdań wypowiedzianych przez papieża Benedykta XVI, że miłość, niczym światło, stanowiła pierwszą rzecz stworzoną przez Boga” – powiedział kard. Turkson

Zwrócił uwagę, że Stolica Apostolska nie ma żadnych przedsiębiorstw energetycznych i nie oferuje żadnych zasobów do eksploatacji. Ale jej zainteresowanie tym tematem jest autentyczne. Pochodzący z Afryki purpurat zapewnił: „Watykanowi przede wszystkim chodzi o kwestię wojny i pokoju”. „Sprawa energii interesuje nas z dwóch powodów. Tam gdzie są surowce energetyczne często dochodzi do konfliktów z powodu gospodarczych profitów jakie z nich płyną. Chodzi o pieniądze, rynki, zyski. Powstają spory o dostęp do źródeł energii, ich posiadanie i wykorzystanie. Całe państwa potrafią o to bezwzględnie walczyć. Po drugie różne formy energii są dzisiaj często narzędziami wojny” – powiedział kard. Turkson.

Otwarte dzisiaj Expo w Astanie z udziałem 115 państw potrwa do 10 września. Oczekuje się, zobaczy je ok. 7 mln osób. W 2015 r. wystawa odbyła się w Mediolanie, a w 2020 r. będzie miała miejsce w Dubaju. Stolica Apostolska bierze w niej udział od 1851 r.