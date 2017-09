Strachocina: jubileusz 100-lecia Rycerstwa Niepokalanej

W Strachocinie odbyły się w niedzielę 17 września uroczystości jubileuszowe 100-lecia Rycerstwa Niepokalanej, którego założycielem jest św. Maksymilian Maria Kolbe. Mszy św. przewodniczył abp Adam Szal. W kazaniu uznał, że Rycerstwo jest skutecznym sposobem głoszenia Ewangelii i chwały Matki Bożej.

Metropolita przemyski przypomniał hasło, które głosił św. Maksymilian Maria Kolbe, mówiąc, że trzeba zdobyć cały świat dla Niepokalanej, aby Ona, a przez Nią Chrystus zakrólował w duszach wszystkich ludzi.

– Dziękujemy św. Maksymilianowi za to, że dokonał rzeczy bardzo ważnej, która jest wyzwaniem dla nas: potrafił odczytywać znaki czasu. Widząc zagrożenia, które czyhają na wierzących, widząc spustoszenie, jakiego dokonują wobec ludzi wierzących członkowie masonerii i innych związków negatywnie nastawionych do Kościoła i Pana Boga, stworzył środek bardzo skuteczny, czyli Rycerstwo Niepokalanej. Nakreślił cel, by używać wszelkich możliwych, ale oczywiście godnych sposobów do tego, by głosić Ewangelię i chwałę Matki Bożej Niepokalanej – mówił abp Szal.

Kaznodzieja starał się odpowiedzieć na pytanie, co by było, gdyby dzisiaj żył św. Maksymilian? – Zapewne poruszałby się w internecie, posiadałby komórkę, miałby też wiele życzliwości wobec prasy, radia i telewizji katolickich, bo uważał, że te środki trzeba wykorzystywać, aby głosić Ewangelię – uznał abp Szal.

– Zapewne pisałby sms-y o Ewangelii i zaczynał każde spotkanie od wezwania imienia Maryi i na pewno byłby kimś nowoczesnym w poszukiwaniu jak najbardziej skutecznych sposobów głoszenia Ewangelii – dodał.

Metropolita przemyski zachęcał, aby naśladować św. Maksymiliana w jego bohaterstwie, jakim było „spalanie się dla Ewangelii”.

Eucharystię koncelebrowali m.in.: o. Stanisław Piętka – prezes narodowego Rycerstwa Niepokalanej, ks. Józef Niżnik – asystent MI w archidiecezji przemyskiej i kustosz miejscowego sanktuarium oraz asystenci MI w różnych prowincjach franciszkańskich.

Podczas Mszy św. miał miejsce obrzęd posłania jednej z sióstr Franciszkanek Rycerstwa Niepokalanej na misje do Japonii.

Uroczystość odbyła się w Sanktuarium św. Andrzeja Boboli w Strachocinie. W tej samej parafii znajduje się tzw. Żeński Niepokalanów, czyli dom główny i dom formacyjny Sióstr Franciszkanek Rycerstwa Niepokalanej – zgromadzenia założonego przez św. Maksymiliana Kolbego.

Stowarzyszenie Rycerstwo Niepokalanej (Militia Immaculatae – MI) założył 16 października 1917 r. w Rzymie św. Maksymilian Maria Kolbe. Jego istotą i podstawowym warunkiem jest osobiste oddanie się Niepokalanej. Ma ono cel apostolski – pogłębienie świadomego i odpowiedzialnego życia chrześcijańskiego, nawrócenie i uświęcenie wszystkich pod opieką i za pośrednictwem Niepokalanej. Rycerstwo Niepokalanej, przybierając różne formy działalności, liczy obecnie ok. 3 mln członków.