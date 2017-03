Strona i aplikacja pomogą w przygotowaniach do ŚDM 2019

Trwają ostatnie prace nad stroną internetową kierunekpanama.pl i aplikacją mobilną Krajowego Biura Organizacyjnego ŚDM. Narzędzia, które zostaną uruchomione w Niedzielę Palmową, pomogą młodzieży i duszpasterzom z całej Polski skoordynować prowadzone działania i wymieniać się informacjami o przygotowaniach do ŚDM Panama 2019.

W Niedzielę Palmową zostanie uruchomiona strona internetowa kierunekpanama.pl zawierająca najnowsze informacje dotyczące przygotowań do ŚDM Panama 2019 r. Moderatorem strony internetowej będzie Krajowe Biuro Organizacyjne ŚDM, koordynujące przygotowania polskich grup i wolontariuszy do spotkania młodych w Panamie. Jak zapewnia dyrektor KBO ŚDM, ks. Emil Parafiniuk, na tej stronie pojawią się zarówno materiały dotyczące przygotowań duchowych, jak też wszelkie informacje praktyczne, dla osób wybierających się do Panamy. Nie zabraknie też informacji tworzonych przez młodzież z całej Polski i dotyczących przygotowań poszczególnych grup pielgrzymów do spotkania młodych w Panamie.

Z kolei bezpłatna aplikacja będzie służyła nie tylko przekazywaniu informacji z KBO ŚDM i komitetu panamskiego, ale też komunikacji wewnątrz poszczególnych diecezji.

– Każda diecezja będzie miała do swojej dyspozycji odpowiedni kanał w aplikacji. Ponadto w aplikacji znajdą się informacje dotyczące inicjatyw duchowych, m.in. modlitwy w intencji ŚDM, podejmowanej 22 dnia każdego miesiąca – zapowiada ks. Parafiniuk.

Aplikacja będzie obsługiwana przez systemy iOS oraz Android.

34. ŚDM Panama 2019 odbędą się w dniach 22-29 stycznia 2019 r. pod hasłem „Oto Ja służebnica Pańska, niech Mi się stanie według twego słowa”(Łk 1,38). Według szacunków KBO ŚDM może wziąć w nich udział ok. 2 tys. Polaków.