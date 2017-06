Studzieniczna: uroczystości w sanktuarium maryjnym

Sanktuarium Matki Bożej w Studzienicznej koło Augustowa gościło 3 i 4 czerwca, licznych pielgrzymów świętujących w tym miejscu uroczystość Zesłania Ducha Świętego. Studzieniczna to jedno z głównych miejsc pielgrzymkowych w diecezji ełckiej.

Niedzielną sumę odpustową odprawił bp Romuald Kamiński. Nawiązując do wydarzeń z Wieczernika, podkreślił w homilii nową rzeczywistość, która rozpoczyna się w Jezusie Chrystusie.

Zwrócił również uwagę na początek Kościoła, nasz początek. „Co Bóg w tym momencie o mnie i do mnie mówi? Czy ja Kościół kocham?” – pytał.

Wskazał, by kochać, trzeba najpierw rozumieć, co się kocha. „Trzeba poznawać Kościół, uczyć się tego, co to jest ta wspólnota, której Jezus za sprawą Ducha Świętego daje dary, środki potrzebne do zbawienia” – wyjaśnił.

Hierarcha zauważył odmienność Kościoła od innych organizacji społecznych i politycznych. „Kościół święty jest wspólnotą wyjątkową. Dlatego mówimy, że to matka” – podkreślił.

Pragnienie darów Ducha Świętego, łączy się nieodzownie z wdzięcznością za nie. Jednym z tych darów jest obecność drugiego człowieka na naszej drodze. „Jak byłoby możliwe wypełnienie naszego życia, gdyby Pan Bóg nie postawił na naszej drodze setek tysięcy ludzi, którzy w jakiś sposób wpływają na sens naszego życia?” – zapytał biskup pielgrzymów. Zwrócił uwagę, że bycie prawdziwym darem dla drugiego łączy się z błogosławieństwem, nigdy zaś z przekleństwem.

„Duch ten jest potrzebny, aby móc ożywiać w nas to wszystko, co jest potrzebne do wypełnienia naszego powołania” – zaapelował hierarcha.

W sobotę wieczorem w sanktuarium odmawiany był różaniec. Odśpiewany został także Apel Jasnogórski, po którym na cmentarz wyruszyła procesja ze świecami. O północy sprawowano Pasterkę Maryjną. O drugiej nad ranem pielgrzymi uczestniczyli w nabożeństwie odnowienia sakramentu bierzmowania.

Jak głosi tradycja, cudowny obraz Maryi został sprowadzony przez polskie wojsko i ofiarowany jako wotum wdzięczności za ocalenie życia i szczęśliwy powrót do ojczyzny. Piętnaście lat temu nałożono papieskie korony. W 1999 roku jako pielgrzym przybył tutaj Jan Paweł II. Przybył z różańcem w ręku, jak jest ukazany na brzegu jeziora w studzieniczańskim pomniku. Przez Studzieniczną wiodą szlaki papieskie otwarte trzy lata temu.