Suków: przez wioski parafii przeszła unikatowa procesja Emaus

Unikatowa w skali kraju, od blisko 70. lat podtrzymywana w podkieleckiej parafii Suków, przeszła męska procesja Emaus, zakończona w sukowskim kościele. Tam nabożeństwu przewodniczył pochodzący z tej parafii bp Marian Florczyk.

W wydarzeniu wzięło udział kilkudziesięciu mężczyzn, bo tradycją tej procesji jest wyłącznie uczestnictwo mężczyzn, tak jak działo się na drodze do Emaus, gdy zmierzający tam uczniowie spotkali Zmartwychwstałego Jezusa. To ewangeliczne wydarzenie przypomniał bp Marian Florczyk.

Uczestnicy procesji wyruszyli o godzinie 6.00 sprzed parafialnego kościoła. Tradycyjnie nieśli krzyż i figurę Zmartwychwstałego Chrystusa, które przed wyruszeniem procesji, zgodnie ze zwyczajem, ucałowali. Trasa liczyła około 10 km. Na drodze procesji znalazły się parafialne kapliczki, przy których mężczyźni zatrzymywali się na modlitwę.

„Są wśród nich tacy, którzy w procesji Emaus brali udział więcej niż 40 razy oraz tacy, którzy idą z najbliższymi, np. dziadek, syn, ojciec, bo tradycja ma wymiar wielopokoleniowy. Mężczyźni modlą się także w wielu prywatnych i ogólnych intencjach” – mówi KAI ks. prob. Marek Szymkiewicz.

Po godzinie 9.00 procesja dotarła do kościoła parafialnego w Sukowie, gdzie odbyła się Msza święta pod przewodnictwem bp. Mariana Florczyka.

Tradycja Emaus w Sukowie sięga czasów powojennych, gdy odbywały się tutaj misje jezuickie, połączone z modlitwami przebłagalnymi za grzechy i za tragiczne wydarzenia czasów wojny. Ponieważ pierwsza tego typu procesja odbyła się w świąteczny poniedziałek 1948 roku, nazwano ją Emaus – w nawiązaniu do nazwy biblijnej wsi, do której zmierzał Zmartwychwstały Chrystus.

Tradycja Emaus jest w Polsce już niezwykle rzadkim obyczajem – jest kontynuowana na krakowskim Zwierzyńcu i w Wielkopolsce, a w diecezji kieleckiej – tylko w Sukowie.

Jak informuje Małgorzata Tomaszewska – etnograf Muzeum Wsi Kieleckiej, procesja na wzór Emaus miała także miejsce w Radomicach. Podobny obyczaj w typie procesji Emaus odnotowano w Czostkowie w powiecie włoszczowskim i w Chotowie (gmina Krasocin).

Procesje Emaus nawiązują do krakowskiego powstałego w średniowieczu zwyczaju Emaus, który przetrwał do naszych czasów (przy kościele sióstr norbertanek), ale w formie zabawy ludowej, urządzanej w Poniedziałek Wielkanocny na Zwierzyńcu, związanej z odpustem ustanowionym na pamiątkę apostołów idących do Emaus. W Krakowie zwyczajowo ustawano kramy, staczano „bitwy na kije”, ale odbywały się także wówczas procesje bractw religijnych, które do kościołów zwierzynieckich udawały się z obrazami, feretronami i chorągwiami brackimi.